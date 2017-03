8 redenen waarom we de M5 F10 niet zomaar vergeten

We moeten binnenkort afscheid nemen van de M5 F10. Een goed moment om nog eens even stil te staan bij deze heerlijke sedan.

De G30 5-serie is hier en dus mag de vorige generatie 5-serie plaats maken voor de nieuwe Fünfer. Het topmodel, de M5, is nog niet aangekondigd. Toch gaat de productiekraan van de M5 F10 (rijtest) later deze maand dicht. Een geweldige sedan waarbij leeftijd nog geen probleem is. In samenwerking met spiritueel leraar autotechniek @willeme kwamen de volgende feiten naar boven.

Positief of kenmerkend:

De laatste M5 met een handbak

Om maar meteen met een sentimenteel feitje te beginnen. De M5 F10 was in de U S of A te bestellen met een handgeschakelde versnellingsbak. Omdat koppelen veel stoerder is aan de andere kant van de oceaan. De nieuwe M5 zal het enkel moeten stellen met een automaat.

Meer vermogen

Het was misschien wel de grootste wijziging in vergelijking met de M5 E60. De V10 werd gedumpt voor een efficiëntere biturbo V8. Het blok was sneller, comfortabeler én zuiniger. Standaard leverde de M5 F10 560 pk (+53 pk).

De eerste M5 met het Competition Package

Optioneel kon je voor wat extra pegels een extra snelle M5 krijgen. Met het Competition Package kreeg je een M5 met 575 pk en onder andere een aangepast onderstel.

De eerste M5 met 600 pk

Het bleef niet bij 560 (of 575) pk. De gelimiteerde M5 30 Jahre (rijtest) kwam met maar liefst 600 pk en 700 Nm aan koppel.

Zakelijke uitstraling

Doordat de G30 5-serie op uiterlijk gebied geen revolutionaire wijzigingen onderging, oogt de F10 5-serie nog prima. Dit in tegenstelling tot de E60, die inmiddels een onderkin begint te krijgen.

We vergeten het model niet vanwege bovenstaande veelal positieve feiten, maar we vergeten de auto ook niet vanwege de negatieve feiten. Helaas voor BMW was het niet alleen maar gloria voor de M5 F10:

Eerste M5 met Active Sound bullshit

We zijn inmiddels gewend dat ieder M-model beschikt over motorgeluid over de speakers. Bij de M5 F10 was dit echter nog een nieuw dingetje en dus even wennen. Voor haters een veelgebruikt argument om de E60 M5 met V10 te blijven verheerlijken.

Zware jongen

BMW heeft samengewerkt met carbon producent SGL om de destijds nieuwe M5 iets speciaals mee te geven. Qua gewichtsbesparing schoten ze weinig op. De M5 F10 was namelijk zwaarder dan zijn voorganger.

Geen perfecte allrounder

De M5 E60 was er gewoon als Touring. De M5 F10 kon je helaas enkel als sedan krijgen.