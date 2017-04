Audi R8 LMS GT4: teruggetunede budgetracer

Alleen voor de ware amateurs.

Audi levert momenteel al een tweetal kant en klare raceauto’s voor de motorsportende particulier, te weten de Audi R8 LMS GT3 en de RS3 LMS TCR. Tussen die twee klasses gaapt echter een behoorlijk gat en dat gat wordt nu opgevuld met de R8 LMS GT4.

De GT4-klasse ontstond in 2007 en was meer op de racende amateur gericht dan op de professionele raceteams die uitkwamen in het snellere FIA GT3 World Chapionship. De GT1- en GT3-klasses zijn tegenwoordig samengevoegd en heten nu de Blancpain GT Series Sprint Cup. Om het niveau in de GT4-klasse niet te professioneel te laten worden, verliezen jonge coureurs automatisch hun startbewijs als ze aansprekende resultaten boeken in een nationaal of internationaal single seater chamionship, terwijl oudere coureurs niet mogen bogen op een behoorlijke racecarrière. Enfin, terug naar de Audi R8 LMS GT4.

In navolging van onder andere Aston-Martin, McLaren en Porsche komt Audi nu ook met een kant en klare fabrieksracer. Deze zal in de loop van dit jaar getest (o.a. andere tijdens de 24 uur van de Nürburgring) en gehomologeerd worden en de eerste exemplaren worden eind dit jaar aan klanten geleverd. Zoals meer auto’s in de GT4-klasse, is de race-spec R8 minder krachtig dan de straatversie: maximaal 495 pk versus 540 of zelfs 610 pk voor de gewone en respectievelijk Plus-versie van de R8.

Hoewel racen in het GT4-kampioenschap allerminst goedkoop is, worden er wel degelijk de nodige maatregelen getroffen om de kosten enigszins in de hand te houden. Zo deelt de GT4 ruim zestig procent van zijn onderdelen met de gewone R8 en zal hij ook in dezelfde fabriek gebouwd gaan worden.