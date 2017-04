Bentley, Bugatti, Porsche en Audi worden eenheidsworst

Wurst, wurst, wurst!

Vorige week kregen we al bericht van die Jungs van VAG dat Porsche en Audi nóg meer gaan samenwerken. Maar goed, dat wisten we al min of meer en we wilden onze lezers natuurlijk niet vermoeien met non-nieuws. VAG blijft ons echter maar bestoken met ronkende berichten over extra samenwerking en ‘synergie’. Het gaat inmiddels zover dat we bang zijn dat er binnenkort een voorwielaangedreven Bugatti zestienpitter op de markt verschijnt.

Oké, dat is overdreven, maar het is wel zo dat Bugatti en Bentley nu ook betrokken worden bij de samenwerkingswoede van VAG’s opperbazen. Het doel van de hele operatie: kostenbesparing. De samenwerking tussen Bentley, Bugatti en Porsche moet structureel zo’n 100 miljoen Euro per jaar gaan besparen. Porsche CEO Oliver Blume zegt dat er veertien verschillende teams druk bezig zijn om te onderzoeken hoe een en ander het beste in zijn werk kan gaan. Blume is tevens het hoofd van Volkswagen’s nieuwe ‘Sport/Luxury Group’, bestaande uit de drie eerder genoemde merken. Gratis top tip van autoblog aan Oliver: schaf een aantal van die teams af en tel uit je winst.

Samenwerking zou onder andere plaats kunnen vinden op het gebied van ontwikkelingskosten, kwaliteitscontroles en het delen van componenten. Ook op vlakken die niet direct te maken hebben met de auto’s, zoals Financial Services en het dealer-netwerk is er nog winst te behalen volgens Blume. Een tastbaar voorbeeld van de samenwerking dat al in de pijplijn zat, is de nieuwe Bentley Continental GT. Deze auto komt op het nieuwe MSB-platform te staan dat de auto deelt met de nieuwe Porsche Panamera (rijtest). Dat is dus in ieder geval alvast goed nieuws, want hiermee verdwijnt waarschijnlijk de ontiegelijk lange frontoverhang die de huidige Continental ontsiert dankzij diens Phaeton-genen.

Desalniettemin heb ik zelf altijd mijn twijfels bij het aanhoren van de term ‘kostenbesparing’. Als bijvoorbeeld de overheid aangeeft te gaan bezuinigen maar ‘de kwaliteit gelijk blijft’ dan weten we immers allemaal wat er gaat gebeuren. Bij premium-merken is de term nog meer beladen in mijn ogen. Dit soort merken drijven doorgaans op hoge marges, die mensen alleen bereid zijn te betalen als ze het idee krijgen ook een echt topproduct in handen te krijgen. Als de perceptie dat er bij de ontwikkeling beknibbeld is op het een of ander doorsijpelt naat de verwende kopersgroep, ligt het risico dat je merwaarde implodeert op de loer. Vraag dat maar aan Mercedes medio jaren ’90 of aan Gucci.

Daarom is het bijna vreemd dat VAG zo trots is op deze praktijk, zoals eerder ook al bleek bij het MQB-platform. Je vertelt je klanten haast met een glimlach dat ze veel meer betalen voor je product dan dat je er zelf aan uitgegeven hebt. Maar goed, aan de andere kant is het wel verfrissend eerlijk. Is eenheidsworst goed, slecht of allebei? Laat het weten, in de comments.