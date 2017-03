De Panamera Sport Turismo is een bloedmooie Porsche

Niet alle dromen zijn bedrog. De Panamera Sport Turismo is daar het bewijs van.

Bij het zien van het concept van de Panamera Sport Turismo in 2012 kon ik alleen maar dromen van de gedachte dat Porsche dit model echt in productie zou gaan nemen, en warempel. Ze hebben het nog gedaan ook en nu staat de Panamera Sport Turismo als productiemodel in Genève.

De blauwe kleur had wat mij betreft wat donkerder gemogen, maar daar kun je zelf wat aan doen als je de Sport Turismo gaat bestellen. Het model is de meest praktische Panamera ooit en zal voorlopig leverbaar zijn in 5 smaakjes.

Als Panamera 4 Sport Turismo (243 kW/330 pk, 120.100 euro), als Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (340 kW/462 pk, 120.700 euro), als Panamera 4S Sport Turismo (324 kW/440 pk, 147.300 euro), als Panamera 4S Diesel Sport Turismo (310 kW/422 pk, 155.600 euro), en als Panamera Turbo Sport Turismo 404 kW/550 pk, 199.700 euro. Het model staat vanaf oktober 2017 bij de dealer.