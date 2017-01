Deze Holden heeft meer pk dan een Mercedes E63 S AMG

En het had natuurlijk onze Opel Omega moeten zijn. Een likje gifgroene verf erop en gaan met die banaan.

Maar helaas, de goede oude opper-Opel met achterwielaandrijving is alweer ruim tien jaar geleden van het Europese toneel verdwenen. Zodoende krijgen we ook deze op 300 stuks gelimiteerde Commodore HSV GTSR W1 niet en dat is balen. De specs van de auto liegen er namelijk niet om. Bovendien is deze yank tank Australische ode aan Bathurst ook voor de Ozzie’s waarschijnlijk de laatste van zijn soort. Meer over dat slechte nieuws later, laten we eerst nog even genieten van de bemmende specs.

De creatie van Holden Special Vehicles is namelijk goed voor 635 pk. Daarnaast levert de motor met 851 Nm ook een koppel waar zelfs hele dikke diesels angstig van worden. De power komt van een 6.2-liter grote V8 die gekoppeld is aan een compressor. Liefhebbers van Amerikaanse auto’s weten dan al om welke motor het gaat. Yep, het is inderdaad de LS9 uit de Corvette ZR-1.

Daar waar de Duitsers voor hun supersnelle sedans binnenkort allemaal inzetten op vierwielaandrijving, gaat bij de W1 alle power uitsluitend naar de achterwielen. Het resultaat daarvan laat zich raden. Niet voor niks werd een van de voorgangers van deze W1 door TopGear uitgeroepen tot de beste auto om mee te driften. De Britten hadden namelijk wél de mazzel dat de gaafste Holden ook in hun land geleverd werd als Vauxhall. Heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze daar ook aan de verkeerde kant van de weg rijden.

Om toch een beetje controle over de auto te hebben, is deze voorzien van AP-remmen en ophanging die de naam SupaShock heeft meegekregen. Die naam die verzonnen zou kunnen zijn door mezelf de gemiddelde 14-jarige is natuurlijk uitermate geschikt voor deze botte bijl.

Maar ja, dan moeten we helaas toch nog even terugkomen op dat eerder aangehaalde slechte nieuws. In alles voelt deze Holden aan als een throwback naar lang vervlogen dagen. Een hartverwarmend apparaat, maar eentje waar de zweem van melancholie omheen hangt. De vluchtige herinnering aan de geur van blikjes Fosters en shrimp on the barbie naast het circuit, weggeblazen door de kille wind van de vooruitgang.

De opvolger van de Commodore komt op hetzelfde, voorwielaangedreven platform van onze Insignia Grand Sport te staan. Dat daar ook een variant van komt met een ruim 600 pk sterke V8 lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk. Kortom, another one bites the dust.