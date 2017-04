Dít waren de leukste autogerelateerde 1-April grappen!

Van voorzichtige glimlach tot ouderwetse dijenkletser: alle autograppen op een rij!

Soms flauw, soms hilarisch en soms te ver gezocht. Maar de 1 April grap blijft een leuke. In de nogal behoudende automotive business duurde het even voordat de 1 April goed en wel doorbrak. Een bekend Nederland autotijdschrift plaatste jaren geleden een hilarisch artikel over de Audi A8 Avant. Toevallig was ondergetekende dat weekend in Neckarsulm bij de A8 fabriek. Iedereen keek uw scribent meewarig aan toen deze vroeg waar de A8 Avant stond…

Gelukkig hebben de marketingspecialisten van de desbetreffende merken Social Media ontdekt en worden we getrakteerd op diverse grappen. De ene geslaagder dan de ander. Hieronder vindt u een overzicht.

1. McLaren maakt de 570S nog lichter

Een McLaren is van zichelf niet al te zwaar. Met diverse carbon-goodies kun je het gewicht nog iets naar beneden krijgen. Maar speciaal voor vandaag gaat McLaren een stapje verder, door de gehele body van te veren te maken.

2. Ford Nederland lost keuzeporobleem voor de KLPD op

De politie is op zoek naar snelle patrouille auto’s om op hoge snelheid mee te kunnen doen met de RS-jes van Audi. Vuur moet je moet vuur bestrijden dus geeft Ford de suggestie om met een Focus RS de problemen op te lossen. Kleine Autoblog toptip: om het extra realistisch te maken moeten er eigenlijk nog zwaailichten op, toch?

3. Good News: Dacia Sundero!

Het plaatje is niet direct geinig, maar dit filmpje is toch best leuk. Dus je ziet niet alleen gebruinde mensen in Mercedes E-Klasses, SL’s of SLK’s (stomtoevallig telkens @Sacha), maar ook in Dacia’s.

4. Mini Cabrio Kitchen

De enige open Mini waarin Gordon Ramsay wel gezien durft te worden. Volgens @Dizono was de organische hipster MINI van vorig jaar veel leuker.

5. BMW dDrive

We waren er bijna ingetrapt. De BMW i8 Spyder moet nu toch al lang en breed op de markt zijn? Want 5 jaar geleden schreven we er al over. Het is waarschijnlijk nog even wachten, want deze open i8 is wat kleiner en enkel geschikt voor trouwe viervoeters.

6. Hyundai Special Delivery

Hyundai maakt werk van zijn grappen, want bij deze video zie je niet meteen dat het een 1 April grap is. Waarschijnlijk lachen we hier voor 25 jaar helemaal niet meer om.

7. Honda Emoji Horn

Ook bij Honda hebben ze hun best gedaan op een leuke video. Grappen maken lukt ze beter dan Formule 1 motoren.

De 1 April grappen van vorig jaar check je HIER.