Dit zijn de 10 lekkerste conceptcars van 2016

Tijd voor wat visueel spektakel tijdens deze laatste dagen van 2016.

Vorig jaar was een goed jaar voor conceptcars, met onder andere de Bentley EXP 10 Speed 6, BMW 3.0 CSL Hommage R en natuurlijk de Porsche Mission E. Het leverde in ieder geval een lekker smullijstje op van 10 dikke concepts. Hoe zit dat dit jaar? Nou, eigenlijk niet heel anders, want ook dit jaar hebben fabrikanten weer hun best gedaan ons lekker te maken met dikke auto’s die er in productietrim natuurlijk een stuk suffer uit gaan zien .

Vorig jaar was vooral Kia met de Sportspace een welkome verassing in de lijst, terwijl Japan ons trakteerde op de schitterende Mazda RX Vision. De Japanners hebben het wat ons betreft dit jaar wat laten afweten, maar de Koreanen stelden wederom niet teleur. Sterker nog, ondergetekende was van alle auto’s in Parijs misschien nog wel het meest onder de indruk van de blubberdikke Hyundai RN30!

Jaguar I-PACE

Jaguar laat met de I-PACE zien waar het merk naartoe wil met haar elektrische modellen en dat ziet er lang niet slecht uit. Het is een auto die overal tussen hangt. Te laag voor een SUV, te hoog voor een hatchback, te boxy voor een vierdeurs Coupé, maar het eindresultaat is verrassend lekker. Laat maar komen!

Renault TreZor

Laurens van den Acker weet hoe conceptcars eruit dienen te zien. Laag, breed, gigantische wielen en het liefst ook nog met een bijzondere deurconstructie. De kans dat we deze Trezor ooit op de weg tegen komen is net zo groot als dat Manor aankomend seizoen kampioen wordt, maar dat is ook niet het punt. Met deze auto wil Van den Acker laten zien waar Renault designwise naartoe gaat. De aandrijving is -helemaal 2016- natuurlijk elektrisch.

Hyundai RN30 Concept

Hyundai maakt ons klaar voor haar toekomstige N-lijn, vergelijkbaar met wat de RS-modellen voor Renault zijn en de Type R’s voor Honda. Lekker dikke en uiterst rappe versies van hun (compacte) middenklassers. Rap is deze RN30 zeker, met zijn geblazen tweeliter met 380 pk.

Citroen CXperience Concept

De naam geeft duidelijk weg naar welke auto dit concept een vette knipoog is: de Citroën CX. Hoewel de CX moeite heeft om uit de schaduw te komen van de illustere DS, was het een uiterst markante auto met zijn gladde body en hol staande achterruit. Die holle achterruit zien we ook op de CXperience, maar van retrodesign is gelukkig geen sprake. Dit is gewoon hoe Franse limousines er in de toekomst uit moeten zien!

Lada Xcode Concept

Over de samensteller van deze lijst zal bij deze geen twijfel meer bestaan, maar het is absoluut meer dan enkel sympathie voor dit Russische merk die de Xcode in deze lijst doet belanden. Met de Vesta en de Xray toonde ze in Togliatti al aan dat ze wel degelijk fraaie auto’s kunnen ontwerpen en deze Xcode is nog een tandje lekkerder. Dit of een Duster, Captur of Ford Ecosport? Ik zou het wel weten…

BMW 2002 Hommage Concept

Hetzelfde trucje als vorig jaar met de CSL Hommage, maar dat maakt het eindresultaat niet minder lekker. Onderhuids is het ‘gewoon’ een M2, maar mijns inziens zou het een goede opstap zijn voor een model onder die M2. Dikke tweeliter turbo erin en gaan. En natuurlijk die Turbo-striping met letters in spiegelbeeld terug laten komen op het productiemodel.

Opel GT Concept

Natuurlijk, met zijn rode banden, verstopte zijruiten en bizarre deuren is deze Opel GT Concept verre van productieklaar. Het was iedereen echter duidelijk dat ook met wat aanpassingen nog steeds een heel lekker sportwagentje over kan blijven en dus is het des te spijtiger dat Opel niet de ballen heeft deze GT te gaan bouwen. De aandrijflijn, een 1.0 driecilinder met 145 pk op de achterwielen is niet spannend, maar toereikend voor wat MX-5-achtige fun.

Mercedes-Maybach Vision 6

Genant dik en juist daarom zo lekker. Helaas geen dikke V12 of V16 onder de kap, maar elektrotechniek. Aan de andere kant, da’s natuurlijk wel zijdezacht zoeven op niveau. Vooral de achterkant van deze enorme sloep (de ‘6’ in de naam wijst op de lengte) is bijzonder goed gelukt. Opvallend is overigens dat de auto door zijn geringe hoogte in werkelijkheid minder groots oogt dan je zou verwachten. Misschien wordt het tijd voor een Vision 7?

Volvo Concept 40.1

Op 18 mei presenteerde Volvo plotsklaps twee conceptcars, die aangeven waar het merk naartoe wil met haar 40-reeks. Deze 40.1 is overduidelijk een voorbode van de XC40, terwijl de 40.2 vooral een hoog op poten staande S40 lijkt. De combinatie van een sedan en een SUV blijft een vreemde en dus is het de 40.1 die deze lijst mag verrijken.

Buick Avista

Voor de laatste plek in deze lijst moeten we naar Amerika. Het was nog even spannend of de Cadillac Escala of toch deze Avista het tot de top 10 zou schoppen, maar de Buick kreeg nog net even wat meer handjes op elkaar. Het goede nieuws is verder dat Buick gebruik heeft gemaakt van een bestaand platform (van onder andere de Cadillac ATS en Chevrolet Camaro) en dat de Avista zeker van buiten behoorlijk productieklaar oogt. Volgend jaar in het lijstje lekkerste nieuwe productiemodellen van 2017?