F1 Spanje: is de ‘nieuwe’ Red Bull een beetje goed?

Het F1-seizoen is niet begonnen zoals Red Bull Racing het graag gezien had. Dit weekend moet de eerste grote verbetering komen. Hoe deed het team het op de vrijdag?

Voor het seizoen begon was er veel hype rondom de nieuwe bolide van Red Bull. Als er één team in staat geacht moest worden de dominantie van Mercedes te verbreken dankzij de nieuwe regels, dan was het wel het team van Max. Tenminste, dat was de gedachtengang van de meeste ‘kenners’. Red Bull had immers Newey binnen de gelederen.

Tijdens de wintertest stierf de hype al een klein beetje, maar velen hielden hoop. Red Bull zou het achterste van de tong nog niet hebben laten zien en pas in Australië hun ‘echte auto’ willen tonen. Plus wintertests zeggen sowieso niks, toch? Na het eerste weekend in Australië was de hype morsdood.

Echter, uit het vruchtbare graf van eerste hype, ontsproten vrijwel direct de eerste twijgjes van de echo-hype. Red Bull kwam met updates! Het is een kwestie van tijd voordat ze meedoen om de knikkers! Er kwam een nieuwe motor aan in Canada en een vrijwel geheel nieuwe auto in Spanje.

Maar helaas, de motor werd uitgesteld naar het eind van de zomer en in de afgelopen week bewogen de geruchten zich rondom de geupdate RB13 in de vorm van een concave parabool. Op een gegeven moment was er zelfs sprake van dat de auto zodanig vernieuwd was, dat deze RB14 genoemd zou worden. Gisteren temperde Ricciardo de verwachtingen echter flink. Max viel zijn teamgenoot later bij door hetzelfde sentiment te uitten.

Ten eerste is het afwachten hoe goed alle nieuwe onderdelen werken. Ten tweede hebben ook andere teams snode plannen met updates. Mercedes brengt bijvoorbeeld een berg nieuwe onderdelen mee en Force India droomt er van Red Bull te verstoten van de derde stek in de pikorde. Ook Haas F1 brengt een update mee, al profiteert alleen Magnussen daar vandaag van. Grosjean krijgt de nieuwe onderdelen pas morgen. Dat wil overigens niet zeggen dat Grosjean opeens verworden is tot de tweede rijder van het team. Haas F1 had nog niet voldoende nieuw spul klaar voor beide auto’s, dus is er bij het team een muntje opgegooid.

Na al het vermakelijke gespeculeer telt er echter maar één ding en dat zijn de rondetijden.

VT1:

In de wintertest ging Ferrari loeihard in Spanje, maar in VT1 zijn het de Merc’s die een dikke voorsprong hebben. Hamilton pakte de eerste positie, maar het verschil met Bottas is miniem. Daarentegen is het verschil met Ferrari juist levensgroot, zeker als je nagaat dat ze op dezelfde bandencompound onderweg waren. Kimi geeft bíjna een seconde toe op de Silberpfeile, Vettel net iets meer dan een seconde. Daarnaast staat Vettel even stil met een bakprobleem. Geen lekkere opening dus, voor team rood.

Het goede nieuws voor Red Bull is dat ze met zijn tweeën vlak achter de Fezza’s staan. Max geeft minder dan twee tienden toe op Vettel. Het slechte nieuws is daarmee echter meteen dat ook zij dus een seconde achter de Merc’s staan. De auto’s van Haas F1 staan enigszins verrassend zevende en achtste. Force India stelt gezien de grote woorden vooraf juist ietwat teleur: beide coureurs missen nipt de top-10.

Maar, het kan altijd minder. Sergey Sirotkin mag net als in Rusland de eerste training rijden voor Renault. Echter, eveneens net als in Sochi kent zijn auto de nodige problemen. De Rus komt slechts tot 12 trage rondjes. De situatie doet een beetje denken aan vroeger tijden. Armlastige teams lieten toen wel eens betaalrijders wat rondjes of zelfs races doen met uitgeputte motoren en matige banden. Maar laten we er maar van uitgaan dat Renault wel de beste bedoelingen heeft met Sirotkin.

Het kan echter altijd ook nóg minder. Dit was Alonso’s auto na twee bochten:

Dit was Alonso later tijdens VT1:

1. Lewis Hamilton 1:21.521s

2. Valtteri Bottas 1:21.550s

3. Kimi Raikkonen 1:22.456s

4. Sebastian Vettel 1:22.600s

5. Max Verstappen 1:22.786s

6. Daniel Ricciardo 1:23.084s

7. Kevin Magnussen 1:23.670s

8. Romain Grosjean 1:23.758s

9. Nico Hulkenberg 1:23.993s

10. Carlos Sainz 1:24.004s

11. Sergio Perez 1:24.188s

12. Esteban Ocon 1:24.324s

13. Stoffel Vandoorne 1:24.400s

14. Felipe Massa 1:24.618s

15. Daniil Kvyat 1:24.642s

16. Marcus Ericsson 1:24.966s

17. Pascal Wehrlein 1:25.182s

18. Lance Stroll 1:25.919s

19. Sergey Sirotkin 1:26.293s

20. Fernando Alonso -geen tijd gezet-



VT2:

In de tweede vrije training vormt de wind opeens een grote uitdaging. Tevens halen alle coureurs nu ook de zachte compound banden tevoorschijn. Voorafgaand aan het weekend hebben veel coureurs de bandenselectie bekritiseerd. De algemene gedachte is dat er iets teveel op safe is gegaan bij de keuze voor de Soft-, Medium- en Hard-compounds. De Ultrasoft- en Supersoft-compounds staan niet op het menu, terwijl enkelen daar juist wel trek in hadden.

Door verraderlijke windvlagen schieten veel rijders van de baan af. Een van hen heet Max Verstappen.



Het is interessant om te zien dat het verschil tussen de Mercedes en de rest op de zachtere compound minder groot is. Desalniettemin zijn de Mercs nog steeds de snelste auto’s op de baan. Dit keer is Hamilton 90 duizendsten van een seconde sneller dan Bottas. het verschil met beide Ferrari’s is zo’n drie tienden van een seconde. De twee Red Bull’s zitten daar weer drie tienden achter. Dat ziet er opeens een heel stuk beter uit, maar het blijft uiteraard afwachten wat het verschil morgen en overmorgen is.

1. Lewis Hamilton 1:20.802

2. Valtteri Bottas 1:20.892

3. Kimi Raikkonen 1:21.112

4. Sebastian Vettel 1:21.220

5. Max Verstappen 1:21.438

6. Daniel Ricciardo 1:21.585

7. Nico Hulkenberg 1:21.687

8. Jolyon Palmer 1:21.992

9. Felipe Massa 1:22.015

10. Carlos Sainz 1:22.265

11. Romain Grosjean 1:22.371

12. Esteban Ocon 1:22.520

13. Stoffel Vandoorne 1:22.693

14. Sergio Perez 1:22.722

15. Kevin Magnussen 1:23.007

16. Marcus Ericsson 1:23.082

17. Lance Stroll 1:23.221

18. Daniil Kvyat 1:23.236

19. Pascal Wehrlein 1:23.599

20. Ferando Alonso 1:24.077

Conclusie:

Mercedes lijkt de beste kaarten in handen te hebben. Zeker op de hardere banden gaan Hamilton en Bottas als een speer. Met de zachtere compound zitten de andere teams wat dichter in de buurt. Het is te vroeg om conclusies te trekken over de updates van alle teams. Als we dat echter toch zouden doen op basis van deze twee trainingen zou je zeggen dat Mercedes en Red Bull winst hebben geboekt ten opzichte van Ferrari.

Force India maakt niet direct indruk en bij Haas weten we niet wat we moeten denken. Het Amerikaanse team ging weliswaar goed in VT1, maar in VT2 is Magnussen met de updates langzamer dan Grosjean zonder de updates. Maak daar maar chocolade van…