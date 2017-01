Haas F1 naait Force India een financieel oor aan

Als je niet kan winnen op de baan...

Dan maar naast de baan, zo doet bondgenoot Ferrari dat immers ook. Tenminste, dit lijkt de gedachtengang van Gene Haas te zijn. Of in ieder geval van de mensen die Gene heeft aangesteld om voor hem te denken. Haas F1 blokkeert namelijk snoeihard een verzoek van Force India om een voorschot te krijgen op het prijzengeld dat ze afgelopen jaar verdienden met hun knappe vierde plaats in het kampioenschap. Die vierde plaats is volgens Autobild goed voor zo’n 120 miljoen Dollar, hoewel ons die schatting aan de hoge kant lijkt. Desalniettemin gaat het sowieso om tientallen miljoenen.

Normaal gesproken krijgen de teams dit bedrag pas in mei overhandigd. Force India wilde echter net als de afgelopen jaren graag nu al wat geld zien van de FOM, zodat ze hun leveranciers kunnen betalen in deze dure periode. December is namelijk niet alleen een dure maand voor ons individuen omdat we tig cadeau’s, vuurwerk en staatsloten moeten kopen. Ook voor F1 teams lopen de kosten in deze periode in de papieren. Toeleveranciers moeten gecompenseerd worden, medewerkers die zich te pletter werken om de laatste loodjes aan de nieuwe auto te leggen verwachten daarvoor betaald te worden en ga zo maar door.

Wellicht vanwege het feit dat geld in de F1 zich meestal vertaalt naar extra tiendes van seconden op de baan, moeten voor zo’n voorschot álle teams hun toestemming geven. Voorheen was dat geen probleem, waarschijnlijk omdat er een gentleman’s agreement bestond tussen de teambazen. In het verleden hebben namelijk wel meerdere teams aanspraak gemaakt op deze mogelijkheid en ze realiseren zich wellicht ook dat dat zomaar weer eens noodzakelijk kan zijn in de toekomst.

Ook nu hebben bíjna alle teams ingestemd met het verzoek, behalve dus het team van Haas. De Amerikanen spelen het spel glashard, wat ervoor zorgt dat de toch al geplaagde (voormalig?) miljardair Vijay Mallya wat andere kunstgrepen zal moeten bedenken om zijn verplichtingen na te komen. Misschien kan hij zijn bootje verkopen? Mercedes wil bijvoorbeeld graag 18 miljoen zien voor de motoren die ze leveren, hoewel daar wellicht wat vanaf kan doordat hun protegé Esteban Ocon dit jaar voor Force India uitkomt.

Of het een goede move is van Haas om het spel zo hard te spelen of dat ze de rekening nog een keer gepresenteerd krijgen zal de toekomst moeten uitwijzen. We hebben even een appje gestuurd naar Gene om hem vragen te stellen over de kwestie, maar het enige wat hij ons liet weten was dit: