Lease maar: Alfa Romeo Stelvio of Mercedes-Benz GLC

We hebben lang uitgekeken naar de SUV van Alfa Romeo. Hoe verhoudt deze zich tot de top van dit segment?

Het was een schande, een gotspe. Alfa Romeo met een SUV. Waar moet het naartoe met de wereld? Nou, als het even kan een wereld waarbij we Alfa Romeo showrooms kunnen blijven bezoeken. Want het hoeft geen betoog dat een SUV gewoon heel erg belangrijk is voor een zichzelf respecterend merk.

Maar in plaats van te hameren op het idee van een ‘SUV’ van Alfa Romeo, kunnen we ook kijken naar de uitvoering. In het ‘midden’-segment van SUV’s/Crossovers zijn er namelijk wel degelijk prima aanbiedingen te vinden. Denk aan de Porsche Macan, Audi Q5, Jaguar F-Pace en binnenkort de Range Rover Velar. Voor vandaag vergelijken we de Stelvio met de Mercedes-Benz GLC.

We kiezen voor de dikke diesels met vierwielaandrijving en een automaat. Je wilt natuurlijk wel onbezorgd kilometers kunnen maken. De vierwielaandrijving hoort gewoon bij zo’n auto, alhoewel bijna elke auto in deze klasse uit te rusten is met twee-wielaandrijving. Je gaat ook geen duikhorloge kopen welke alleen spatwaterdicht is. In onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tot elkaar verhouden:

Auto: Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD 210pk AWD Super Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC Catalogusprijs: € 63.405 € 62.865 Fiscale prijs: € 62.325 € 61.657 Leasetarief: €1.170,- per maand €1.170,- per maand Vermogen: 210 pk bij 3.750 tpm 204 pk bij 3.800 tpm Koppel: 470 Nm bij 1.750 tpm 500 Nm bij 1.600 tpm Topsnelheid: 235 km/u 222 km/u 0-100 km/u: 6,8 sec. 7,6 sec. Verbruik: 4,8 l/100km 5,0 l/100km CO2 uitstoot: 127 gram/km 129 gram/km

Wat ons opvalt

We moesten ons echt even achter de oren krabben: zijn die diesel-SUV’s zó snel? De GLC250d gaat er al behoorlijk vandoor, maar de Alfa Romeo is gewoon erg vlot. Ander puntje is de leaseprijs. Per leasemaatschappij verschillen de prijzen een klein beetje, maar gemiddeld zijn de prijzen zeer aan elkaar gewaagd. Dat is goed nieuws voor Alfa Romeo, want dat betekent dat de grote maatschappijen verwachten dat de Stelvio zijn waarde redelijk blijft behouden.

Exterieur

Hoe je het ook wendt of keert, het design is een zeer belangrijke factor bij deze auto’s. Alfa Romeo is al jarenlang voorvechter van de betaalbare automotive haute couture en de Stelvio stelt dan ook zeker niet teleur. De voorkant is herkenbaar Giulia, maar dan wat hoger. Bij het zijaanzicht en de achterkant is er niet gekozen voor maximale maten dan wel een vloeiende lijn. Precies zoals de Macan dat ook deed, of een klasse hoger, de Maserati Levante.

De Mercedes tapt uit een heel bekend design-vaatje. Dat is geen probleem, want een echt lelijke Mercedes is niet in het gamma te vinden (in mijn ogen) en het draagt bij aan een sterk familiegezicht. Ook aan de achterkant is het duidelijk een Mercedes-Benz. Hier is de achterzijde wel iets meer rechtoe-rechtaan. Mocht je de bips van je crossover dynamischer wensen, dan is er de GLC Coupé. Dat is een vijfdeurs liftback-koets die hoog op de poten staat, maar dus om onduidelijke redenen coupé wordt genoemd.

Interieur

De echte ‘premiumness’ zie je onder andere terug in het interieur. Een strak ontwerp met naadloze afwerking en superieur materiaalgebruik is bijna de standaard geworden. Het interieur van de Alfa Romeo is meer dan ok. Uiteraard is het erg gestoeld op het dashboard van de Giulia. Het is nog niet Duitse Top. Maar het is meer dan voldoende verzorgd. Je kan hem redelijk aankleden, alhoewel iets meer keuze in de configurator welkom zou zijn.

Bij de Mercedes geen verrassingen, maar is dat zo erg? Mercedes hanteert nog altijd een neo-barokke avant-gardistische stijl en is gewoon top. Je hebt echt het idee in iets bijzonders te zitten. Het toont ook aan dat een strak dashboard niet slaapverwekkend saai hoeft te zijn. Nog een groot voordeel van het interieur van de Mercedes-Benz: je kan het interieur compleet naar eigen wens aankleden. Van klassiek behoudend tot sportief extrovert: het kan allemaal. Tegen betaling, uiteraard. Dat dan weer wel.

Uitrusting

En daarmee komen we op een USP van de Alfa Romeo. Want de Italiaan is aanmerkelijk completer uitgerust dan de Mercedes. De Stelvio is namelijk een zogenaamde ‘First Edition’ en beschikt derhalve over goodies als dikke wielen, navigatiesysteem, parkeersensoren, elektrische achterklep, DAB-radio, Xenon koplampen en Lane Assist.

De Mercedes is typisch Duits uitgerust. Qua veiligheid kom je niets te kort, er zit zelfs een vermoeidheidssensor op die de Alfa moet ontberen. Echter, er zijn voldoende items die je er echt wel op wil hebben. Denk aan een setje fatsoenlijke velgen of een navigatiesysteem. Bij Mercedes is er enorm veel keuze, maar je zult wel diep in de buidel moeten tasten. Wil je mooi zijn met de Mercedes GLC, zal dat pijn doen in de portemonnee. Zo is de afgebeelde uitvoering uitgerust met Magno lak en het offroad pakket.

Rijden

Dit is toch wel een puntje waar Alfa Romeo een visitekaartje afgeeft. Dat de Stelvio gebaseerd is op de Giulia belooft veel goeds. Maar het knappe is dat de auto het ook waar maakt. Zelden voelde een SUV aan als een reguliere sportsedan, wat extreem knap is. In de basis is deze auto achterwiel aangedreven, dus met een fijne balans. Alfa Romeo kennende zullen ze de sportieve bestuurder willen aanspreken. De test van @CasperH kun je hier bekijken.

Bij de Mercedes is het net hoe je hem samenstelt. In combinatie met een AMG pakket is het een prima sturende crossover met meer dan voldoende comfort. Ga je voor een versie zonder het AMG pakket maar mèt luchtvering dan is de GLC met afstand de meest comfortabele auto zijn klasse zonder zompig of dreinerig te zijn. Knap.

Conclusie

Als je in deze prijsklasse mag shoppen heb je briljante alleskunners. Snel, relatief zuinig, ruim, sportief en uiterst praktisch. Voor welke kies jij? En vooral: waarom?

