Newey: nieuwe structuur bij Red Bull heeft gefaald

Flinke kritiek van de design-guru op zijn eigen team.

Adrian Newey heeft behoorlijk scherpe kritiek geuit op Red Bull Racing. De normaal ietwat schuchtere succes-designer windt er geen doekjes om in gesprek met Autosport:

“I had stepped right back, but it became obvious that the car under a more delegated, or a committee way of operating, wasn’t performing. I think what’s clear is that my stepping back in a system of regulatory stability, then the system was working, but that kind of committee approach hasn’t worked when we’ve had a big regulation change. So that’s what we need to consider for the future.”

Newey wordt vanwege zijn bewezen track-record algemeen beschouwt als de beste designer in de F1, hoewel ook hij de plank weleens heeft misgeslagen. Hoewel de beste man de afgelopen jaren veel minder betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Red Bull’s F1-auto, wordt het succes dan wel falen van het team over het algemeen nog steeds aan hem toegeschreven.

Wellicht dat Adrian mede daarom nu de noodzaak voelt om zijn collegae onder de bus te gooien. De doorgaans sympathieke aero-nerd werpt zich min of meer op als de redder van Red Bull Racing.

“As a kind of a duty to the team, to try and bring things forward, I have been quite busy since the second test, getting back involved to see what I can do to help. It’s not what I want to be doing long term, but I’m happy to be doing it for a period of time.”

Newey heeft eerder al aangegeven dat het ontwerpen van F1-bolides hem tegenwoordig niet meer zoveel voldoening geeft. De regels zijn wat Adrian betreft veel te restrictief geworden. Vandaar dat hij zich liever toelegt op het ontwerpen van zeilboten voor America’s Cup en de ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie. Maar goed, naar eigen zeggen doet hij er momenteel dus weer alles aan om Max en Daniel uit de brand te helpen.

Teambaas Christian Horner voelt zich door de uitspraken van Newey uiteraard geroepen om zijn andere designers in bescherming te nemen en mogelijke brandjes preventief te blussen. Tevens zegt Horner dat Newey weliswaar minder te maken heeft met de ontwikkeling van de F1-auto, maar wel degelijk vanaf het begin betrokken is geweest bij de RB13:

“The system is very similar, because he’s still been feeding into that system. He’s regularly sitting with the technical principals. He’s had a huge involvement [in the 2017 design], and of course he’s got so much knowledge and experience for the guys to be able to draw on, and for him to implement. It’s an enormous asset for us.

Ook benadrukt Horner dat de andere tekenaars vorig jaar puik werk afgeleverd hebben met de RB12.

“The last couple of years, in particular the early part of last year, his [Newey’s] involvement was significantly less. The team did a great job with the RB12 in developing it into a very competitive car.”

Enfin, of het zwartepieten productief is valt nog te bezien. Misschien weet Newey dankzij wat extra druk op de ketel zijn collegae te bewegen om nog harder te werken, of misschien denken diezelfde collegae ‘ok√© vriend, laat het maar zien dan’. Linksom of rechtsom hopen we natuurlijk dat het eindresultaat een super snelle RB13 voor Max is.

Image-Credit: Newey eerder dit jaar in zijn Lotus 49B op Circuit Zandvoort via Twitter