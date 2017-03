Nieuwe Spyker C8 Preliator Spyder: doei Audi V8

De langverwachte onthulling is eindelijk daar.

Zoals aangegeven presenteert Spyker in Genève de dakloze C8 Preliator Spyder. Van de coupé zouden alle 50 te bouwen exemplaren al binnen twee maanden zijn uitverkocht. Voor Victor Muller reden om de productie van de Spyder op te schroeven naar maar liefst 100 stuks.

Groot nieuws: deze cabrio krijgt geen Audi-blok meer! In plaats daarvan werd live op de beurs een overeenkomst getekend met Christian von Koenigsegg, die speciaal voor Spyker V8-motoren gaat bouwen. Dat hadden we even niet zien aankomen. Dit blok komt overigens ook in de coupé te liggen. Het zou gaan om een 5.0 V8 met niet minder dan 600 pk.

Wat we wel aan hadden zien komen is dat de Spyder in hoge mate lijkt op de coupé. Verder hebben we absoluut niet het vermoeden dat van laatstgenoemde simpelweg het dak werd gezaagd, laat daar geen misverstanden over bestaan… Zodra we meer te weten komen over eventuele specs, lees je het uiteraard hier. Wel hebben we voor je gecheckt of er ditmaal wél vers rubber onder lag, en da’s inderdaad het geval.