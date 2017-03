Officieel: dit is de ranke Range Rover Velar

Je spreekt het uit als vel-ar.

Het was toch wel een verrassing te noemen vorige week toen we erachter kwamen dat er een nieuwe Range Rover in het gamma komt tussen de Evoque en de Range Rover Sport. Wat ons betreft is er namelijk al de nodige overlap tussen de modellen van het merk, zeker als je bedenkt dat naast de Range Rovers ook nog de Land Rover Discovery en Discovery Sport bestaan. Maar ach, meer keus hebben is ook een vorm van luxe zullen we maar zeggen.

Vanochtend lekte de Velar in al zijn glorie al uit als de olie uit een oude Range Rover. Hoewel de komst van het model dus een verrassing mag heten, is het design niet verrassend. Niemand zal deze auto aanzien voor iets anders dan een Land/Range Rover. Niet dat dat overigens een slechte zaak is, want de Engelse SUVs zien er nog altijd chique uit.

Het wachten was echter nog op het officiële onthulling. Om 21:15 onze tijd was het moment dan daar. Eerst was er een epische lichtshow met speeches over emoties en dergelijke. Maar daar was je niet in geïnteresseerd, jij wilde alleen de keiharde specs weten. Gelukkig viel niet veel later het persbericht met de droge feiten over de Velar op onze deurmat.

Platform

Te beginnen met datgene wat we al vermoedden. De Velar is de eerste Range Rover die op het lichtgewicht aluminium platform staat waar ook de Jaguar XE en F-Pace (rijtest) op baseren. De wielbasis meet 2.874 millimeter. Volgens Land Rover bestaat de complete body van de Velar voor 81 procent uit aluminium. Een specifiek gewicht wordt echter niet genoemd.

Motoren

Bij de marktintroductie kan je kiezen voor vijf verschillende motoren. De minst krachtige is de 2.0-liter grote Ingenium diesel met 180 pk en de krachtigste de 3.0-liter grote en 380 pk sterke benzinemotor met compressor. De laatste kennen we bijvoorbeeld uit de Jaguar F-type S (rijtest). Tussen deze twee uitersten in zit ook nog een diesel met 240 pk (ook 2.0 liter groot) en een V6 diesel. Benzinehoofden kunnen naast de rangetopper opteren voor een nieuwe vierpitter met 250 pk. Later komt er van deze motor ook nog een variant met 300 pk.

Weinig schakelaars dankzij nieuw infotainmentsysteem

Puntje van kritiek op sommige van de huidige Land/Range Rovers is dat het infotainmentsysteem niet zo lekker werkt als sommige van de concurrenten. Eigenlijk geldt dat overigens voor alle merken die niet onder de premium Duitsers horen. Range Rover belooft beterschap met het nieuwe Touch Pro Duo systeem. Dit biedt niet één, maar twéé 10″ touchscreens. Hiermee wordt niet alleen het gebruiksgemak verbeterd, maar ook het aantal knoppen in het interieur drastisch verlaagd. Volgens Range Rover past dat goed bij de sfeer van moderne luxe die ze nastreven.

Prijzen

Jawel de vanafprijzen zijn ook al bekend. De instapper op diesel mag weg voor 73.800 Euro. Daarvoor krijg je de Velar met 180 pk sterke dieselmotor, automaat en vierwielaadrijving. Velar rijders die liever voor benzine gaan moeten minimaal 75.000 euro’s meenemen. Daarvoor krijgen ze dan het nieuwe vierpits blok met 250 pk, eveneens gekoppeld aan een automaat en vierwielaandrijving. Qua vanafprijzen zit de Velar dus duidelijk dichter in de buurt van de Range Rover Sport dan bij de Range Rover Evoque.