Photoshop! Een impressie van de nieuwe BMW M5

Vol verwachting klopt ons hart, maar gelukkig hebben we photoshop nog.

De 5-serie (G30) en de Touring (G31) kennen we intussen en zelfs het merendeel van de prijzen is al bekend. Voor wie Freude am fahren naar een hoger niveau wil tillen staat de M550i xDrive binnenkort in de showroom met een prijskaartje à 123.297 euro. Daarvoor krijg je 462 pk en 650 Nm, 0-100 km/u duurt precies vier tellen. Vierwielaandrijving is alleen wel standaard, dus voor de echte pret moet je even wachten op de, huh wat?

Grapje natuurlijk, want de nieuwe M5 gaat voor het eerst standaard geleverd worden met AWD. Concurrenten Mercedes (E63) en Audi (RS6) zijn immers ook uitgerust met aandrijving op alle vier de wielen en dus moet BMW met de tijd mee. Slecht nieuws voor de purist en de bandenboer, goed nieuws voor mindere goden die straks met ~600 pk mogen stoeien. Met AWD blijft het toch allemaal wat makkelijker op de weg en komt overstuur minder snel dichtbij.

Naar het uiterlijk kunnen we voorlopig alleen nog maar gissen. Men zegt dat de M5 (F90) later dit jaar in Frankfurt wordt onthuld en bijgaande plaatjes van Bimmerpost geven mogelijk een aardige impressie van de uiteindelijke looks, ondanks dat ze poosje geleden al in elkaar gedraaid zijn.