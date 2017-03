Red Bull doet vanaf Canada mee om de titel

De renstal liep in Melbourne tegen de nodige probleempjes aan, maar vanaf juni wordt het beter.

Red Bull is op moment het derde team in de Formule 1, aangezien Mercedes en Ferrari duidelijk een maatje te groot zijn. Tegelijkertijd zijn er nauwelijks renstallen die bij de Grote Drie in de buurt kunnen komen. Zo finishte Felipe Massa in zijn Williams afgelopen zondag op een aardige P6, maar kwam hij pas 55 seconden na Max over de finish.

De Brits/Oostenrijkse renstal zit echter niet bij de pakken neer. Renault komt met een update van de aandrijflijn komt in Barcelona, waar Max vorig jaar nog zijn eerste en tot dusver enige overwinning pakte. In juni komen er nog meer updates voor het chassis, want ook op dat vlak komt Red Bull het nodige tekort ten opzichte van de grote concurrenten.

Helmut Marko heeft er alle vertrouwen in dat z’n team vanaf dat moment in staat is om het Ferrari en Mercedes lastig te maken. Simulaties zouden hebben uitgewezen dat de ingenieurs op het juiste spoor zitten, bovendien wist het team vorig jaar ook flinke stappen te maken tijdens het seizoen zelf. Al met al gunstige vooruitzichten voor de renstal van onze held.