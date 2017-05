Special: Ducati 916 / 996 / 998

Een ode aan misschien wel de mooiste motorfiets ooit gebouwd.

In maart 1985 schenkt Suzuki ons een nieuwe klasse motorfietsen: de supersport. De GSX-R750 lijkt wel een heuse racemotor, maar dan met koplampen en spiegels. De concurrentie moest even van de schrik bekomen, maar kwamen uiteindelijk dan ook met hun CBR’en, FZR/YZF’en en ZX-R’en.

Ook in ItaliĆ« kwam de Gixxer als een donderslag bij heldere hemel. Parkeer de motor naast de 900 SS die Ducati toen in showroom had staan en de Duc lijkt minstens tien jaar ouder. Niet alleen qua uiterlijk, ook de twee kleppen per cilinder, luchtkoeling en 5-bak staken hopeloos ouderwets af bij de oliekoeling, dubbele bovenliggende nokkenassen en 6-bak van de Suzuki. Deze produceerde liefst 100 pk bij een drooggewicht van 180 kilo. Ter vergelijking, Ducati’s topmodel was goed voor 65 pk bij 225 kilo.

In 1987 introduceert Ducati de 851, waarbij het nummer staat voor de cilinderinhoud. Ze houden vast aan de V-twin, maar het blok is ditmaal watergekoeld en heeft vier desmodromisch bediende kleppen per cilinder. In tegenstelling tot de Japanse concurrentie gebruikt Ducati een fraai buizenframe, waarbij het blok een zogenaamd ‘stressed member’ is; het maakt onderdeel uit van de dragende constructie. Het vermogen bedraagt aanvankelijk 85 pk, maar begin jaren ’90 is dit al opgelopen tot 110 pk.

De strijd om de snelste en krachtigste sportmotor is intussen in alle hevigheid losgebarsten. Honda komt in 1992 met de eerste CBR 900 RR ‘Fireblade’, die het gewicht van een 600cc (185 kg droog) combineert met het vermogen van een 1000cc (aanvankelijk 122 pk). Om de aansluiting niet te verliezen, introduceert Ducati ook steeds grotere motoren. De 888 en 900 borduren verder op de 851, maar zijn krachtiger en sneller.

Begin jaren ’90 worden de Japanse motoren echter steeds vloeiender van lijn. De dubbele ronde koplampen moeten wijken en de stroomlijn lijkt steeds belangrijker te worden. De wat bonkige Ducati’s lijken steeds gedateerder in vergelijking met hun Oosterse concurrenten en dus is een opvolger meer dan gewenst. Die komt er en hoe. In 1994 presenteert Ducati misschien wel de fraaiste motorfiets ooit: de 916.

Technisch gezien is het een doorontwikkeling van de 851/888/900, maar de cilinderinhoud van de desmodromische V-twin bedraagt ditmaal -je raadt het niet- 916cc. Met 114 pk op 195 kilo droog niet wereldschokkend, maar soms zeggen getallen niet alles. De 916 is namelijk een waar kunstwerk, met zijn slanke kappen, dubbele priemende koplampjes en bovenal het enkelvoudig opgehangen achterwiel. Om te voorkomen dat niemand deze feature zal ontgaan, laat Ducati de dubbele uitlaat fraai omhoog lopen en onder het kontje eindigen, zodat niets het zicht op de driespaaks velg in de weg zit.

Overigens denken sommigen dat ontwerpers Massimo Tamburini and Sergio Robbiano zich hebben laten inspireren door de Honda NR750, een experimentele machine met ovale cilinders, die Honda in 1992 in een oplage van 300 stuks bouwde. Kijkend naar beide machines valt daar iets voor te zeggen, maar de Ducati is onmiskenbaar een stuk slanker en eleganter.

In 1995 komt Ducati met een kleiner broertje voor de 916. Hoewel, kleiner? Enkel de motor had minder slagvolume, de schitterende lijnen bleven behouden. Eindelijk had Ducati weer een potente motor in de 600/750cc-klasse, de oude 600SS was hopeloos underpowered en met zijn enkele remschijf voor en het ontbreken van een toerenbegrenzer ook bijzonder karig uitgerust. Zelfs aan de allerjongste rijders wordt gedacht, want midden jaren ’90 verkleint Tamburini zijn 916-ontwerp ook naar de Cagiva Mito, een tweetakt sportmotor met een 125cc tweetakt-eencilinder. Cagiva was destijds eigenaar van Ducati, mocht je je afvragen waarom ze bij Ducati hun ontwerp wilden lenen aan een kleine 125cc met 34 pk.

Uiteindelijk blijkt het ontwerp van Tamburini minstens tien jaar houdbaar. De 916 evolueert in de 996 (1999-2002) en vervolgens in de 998 (2002-2004). Aan het uiterlijk doet Ducati zo goed als niets en dat is ook niet nodig. Wat mij betreft is het ontwerp sowieso behoorlijk tijdloos, zeker als je de motor naast zijn concurrenten uit 1994 zet.

Technisch kwamen er wel de nodige updates, waarbij de Testastretta-motor (vertaling: smalle kop) de belangrijkste was. De hoek waaronder de kleppen staan ten opzichte van de zuigers werd verkleind, de dubbele nokkenassen kwamen daardoor dichter bij elkaar te liggen en de koppen werden daardoor een stuk compacter van formaat. Deze motor was nipt groter (998cc) en was aanvankelijk alleen leverbaar in het topmodel van de 996, de 996R. Deze was met 135 pk flink krachtiger dan de gewone 996 met 122 pk.

De motor was een homologatiemodel voor de World Superbike Championship en dus werden er maar 500 gemaakt. In 2001 won Troy Bayliss (foto boven) er het kampioenschap mee. Carl Fogarty werd overigens eerder al in 1994, 1995 en 1998 WSB-kampioen met de 916 en in 1999 met de 996, terwijl Troy Corser in 1996 ook kampioen werd met de 916. Niet alleen op de weg een succes dus, deze 916/996, maar ook op het circuit. Daar moet wel bij vermeld worden dat Ducati een voordeel had omdat V-Twins een grotere cilinderinhoud mochten hebben dan viercilinder lijnmotoren. In 2002 krijgen alle modellen de, al dan niet teruggetunede, Testastretta-motor en wordt de naam gewijzigd in 998.

Hoe vervang je een van de mooiste motoren aller tijden? Dat leek men bij Ducati ook niet helemaal te weten, want men kwam in 2003 met de 999 op de proppen. Technisch nog steeds een fraaie fiets, maar met zijn vreemde boven elkaar geplaatste koplampjes en opgewerkte kont was het verre van een natuurlijke schoonheid. Tot overmaat van ramp besloot Ducati in al haar wijsheid de enkelvoudige swingarm te vervangen voor een conventioneel exemplaar. Gelukkig zette Ducati dit in 2007 weer recht met de 1098, die met zijn dubbele horizontale koplampen sowieso een veel geslaagder eerbetoon was aan de 916.