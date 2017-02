Vers van de pers: de nieuwe Insignia Sports Tourer

De variant waarvan je wist dat 'ie ging komen. Wij hebben de eerste beelden en specificaties.

De eerste Opel Insignia was een welkome breuk met het verleden. De Opel Vectra was zeker geen slechte auto, maar kon moeilijk ontkomen van het spruitjes-imago. De Insignia (rijtest) was fris, strak en bovendien erg fraai. Met name de stationwagon variant van de Insignia was een dikke auto. Van exact die auto staat de opvolger nu klaar.

Om met de deur in huis te vallen: wederom stelt de Insignia Sports Tourer niet teleur. Integendeel. De Insgnia in sedan-uitvoering (Opel noemt hem zelf Insignia Grand Sport) was natuurlijk al bekend. Wat dat betreft is de stationwagon variant natuurlijk geen verrassing. De aflopende chromen lijst in de daklijn is zeer kenmerkend. Zeker in een diepzwarte kleur lijkt het wel een beetje (van de zijkant) op een auto welke gespecialiseerd is in het vervoer van personen waarvan de vitale functies al een tijdje niet meer werken. Opel spreekt zelf van een coupé-achtige daklijn. Zo ver willen wij niet gaan, maar eerlijk is eerlijk: de achterkant ziet er zeer strak uit.

Doe je de achterklep open, dan kun je constateren dat je nu 100 liter extra bagageruimte tot je beschikking hebt. Altijd handig. De achterlichten gaan nu niet in zijn geheel met de achterklep mee omhoog waardoor er geen extra verlichting nodig is. Dat was een van de grotere dissonanten van het vorige model.

Een andere dissonant van de vorige Insignia was het gewicht. Net als bij de nieuwe Opel Astra en Insignia Grand Sport heeft Opel er werk van gemaakt. Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe Insignia Sports Tourer maar liefst 200 Kg lichter geworden. Dat gaat de auto zeker ten goede komen, zowel op het gebied van prestaties, verbruik, wegligging en veiligheid.

Qua nieuwtjes zijn er verder nog geen verrassingen, maar prettig is het wel. Denk aan de mogelijkheid voor achttrapsautomaten, massage-stoelen, 360 graden topview en geavanceerde vierwielaandrijving met torque-vectoring. Toe maar.

Over motoren is er vooralsnog niets bekend. Volgens Opel wordt de nieuwe Insignia Sports Tourer leverbaar met een keur aan diesel- en benzinemotoren. De kans is groot dat er diverse viercilinder turbo(diesel)motoren leverbaar worden. Voor een V6 of OPC variant is het nog even gissen, maar we hebben goede herinneringen aan de vorige Insignia OPC. Onze gok: de V6 keert niet meer terug, maar de OPC wel.

De nieuwe Opel Insignia Sports Tourer beleeft zijn wereldpremière tijdens de Salon van Genève in maart dit jaar. Vanaf 17 februari is de auto echter al te bestellen bij de betere Opel dealer bij in de buurt.