Volgend jaar vijfde fabrieksteam in de Formule 1?

Na Ferrari, Mercedes, McLaren en Renault staat de deur nu wagenwijd open voor nog een autofabrikant.

Door de jaren heen hebben aardig wat autofabrikanten een avontuur in de Formule 1 ondernomen. Alfa-Romeo, BMW, Maserati, Porsche, Spyker, Toyota, Lancia, Jaguar en Lotus hadden hun eigen teams, terwijl onder andere Lamborghini, Peugeot en Ford zich bezig hielden met het bouwen van motoren. Zelfs Bugatti heeft één race in 1956 meegedaan als constructeur. Momenteel zijn alleen Ferrari, Renault, Mercedes en McLaren nog actief in de Formule 1, al moet daar bij worden opgemerkt dat McLaren eerder een F1-team was dan een autofabrikant.

In 2018 kan daar een vijfde fabrieksteam bij komen, niet geheel toevallig ook al motorleverancier in de Formule 1: Honda. Sauber heeft al aangekondigd volgend jaar te gaan rijden met de Japanse krachtbron, terwijl de geruchten dat McLaren volgend jaar Mercedes-motoren gaat gebruiken steeds hardnekkiger lijker te worden.

Monisha Kaltenborn, de volgens sommigen weinig capabele teambaas van Sauber, heeft echter laten weten dat het team open staat voor ‘elk soort samenwerking’, daarop aanvullend dat het team al eens eerder als een fabrieksteam heeft geopereerd. Van 2006 tot en met 2009 was het team eigendom van BMW, waarna Peter Sauber het team weer terugkocht om onder eigen vlag door te gaan.

Honda heeft tegelijkertijd ook al een lange geschiedenis in de Formule 1. Tussen 1964 en 1968 waren ze voor het eerst als constructeur actief, terwijl ze voor 1999 een terugkeer hadden gepland, onder andere met Jos Verstappen als coureur. Door het plotseling overlijden van technisch directeur Postlethwaise werd echter in een laat stadium de stekker uit het project getrokken. Eind 2005 werd Honda volledig eigenaar van BAR en hadden ze tussen 2006 en 2008 alsnog hun eigen fabrieksteam. Zonder succes, wat extra wrang is omdat Ross Brawn het team onder eigen naam alsnog naar de titel leidde.

Nu zou Honda terug kunnen keren in de Formule 1, al is het natuurlijk wel de vraag of ze daar goed aan doen. Vooralsnog is hun terugkeer als motorleverancier uitgelopen op één groot debacle. Zeker omdat betrouwbaarheid en de Japanse autoindustrie met elkaar verbonden zijn als Bassie en Adriaan brengt het rijden onder eigen vlag de nodige risico’s met zich mee.