Volkswagen maakt productieplannen bekend

De automaker uit Wolfsburg heeft bekendgemaakt wanneer welk model van de band gaat rollen.

Tijdens een recente vergadering deed Volkswagen interessante informatie uit de doeken. Er werd een agenda op tafel gesmeten met data wanneer nieuwe modellen in productie worden genomen.

Zo werd duidelijk dat de productie van de volgende generatie Volkswagen Polo over een maand van start gaat. Het model komt, net als de nieuwe Seat Ibiza, te staan op het MQB AO-platform. Een ander model dat het productiestadium nadert is de T-Roc. Dit model rolt vanaf augustus van de band. Ook zal de productie van de Phideon vanaf deze maand van start gaan. Dit model is exclusief voor de Chinese markt.

In november start de productie van de Touareg voor Europa en de Virtus (Polo sedan) voor Zuid-Amerika. Vanaf december rolt de nieuwe Jetta voor de Noord-Amerikaanse markt van de band.

Eerder dit jaar ging de productie al van start van de Atlas (februari, Noord-Amerika), Up! PA (februari, Zuid-Amerika), Arteon (maart, Europa) en de Tiguan LWB (maart, Noord-Amerika)