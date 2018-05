Deze Porsche heeft een stijlvol rood interieur

Mooi rood is niet lelijk.

Sommige mensen gaan echt gebukt onder wereldproblemen. Die weten van flauwigheid niet meer waar ze hun kwartjes moeten deponeren. Dus je kan nóg een 911 aan de collectie toevoegen, op een gegeven moment wordt het allemaal wel een beetje veel van hetzelfde. Gelukkig is Porsche Exclusive altijd aanwezig om een helpende hand te reiken. De speciale divisie van Porsche kan er voor zorgen dat jouw Porsche nét dat beetje anders is. Vaak gat dat gepaard met flink wat uiterlijk vertoon. Je moet immers wel aan de rest van Aerdenhout laten zien dat jouw Sportkever net even wat anders is.

Dat is het mooie van het jongste product van Porsche Exclusive. Ditmaal geen aparte strepen, grote spoilers of felle kleuren, gelukkig. Het is juist een opvallend onopvallende verschijning geworden. De auto in kwestie, een 911 Carrera S Cabriolet, is gespoten in ‘Carrera GT’-zilvergrijs. Deze kleur is ook gebruikt voor de spijlen van de grille en de onderkant van de bumper. Dit wordt afgemaakt met enkele zwarte details, zoals de 20″ velgen, behuizing van de koplampen en het type-opschrift aan de onderkant van de deuren. Ook de koplampsproeiers zijn zwart gespoten, evenals de handgrepen. Het type wordt overigens niet vermeld op de achterkant, daar staat simpelweg ‘Porsche’ en ‘911‘.

Binnenin is het meeste werk verricht. Het interieur is bekleed in ‘Crimson Red’, wat iets meer appeltjesrood is dan het reguliere Bordeaux-rood. Het leder strekt zo ver als het oog reikt. Het dashboard, de zijkant van de middenconsole, het frame van de luchtroosters: het is allemaal met dezelfde kleur leder bekleed. Dat geldt ook voor de achterkant van de sportstoelen. Normailter is dit grijs metallic, nu is het donkerrood leder. Om te zorgen dat niet alles rood is, zijn de zittingen in zwart leder bekleed, evenals het midden van het stuurwiel en de versnellingspookknop én hoes. Jazeker, deze auto is uitgerust met een ouderwetse handbak. Erg fraai zijn ook de aluminium siepelen die in de exterieurkleur zijn gespoten, evenals de middenconsole. Ook de roosters van de ventilatie zijn in deze kleur gespoten. Wat dit geintje gaat kosten is niet bekend, maar je hebt zo wel even de ideale zomermobiel van 2018.