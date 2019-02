ABT geeft Audi Q8 éindelijk een aeropakket

Het werd tijd.

ABT was er na de onthulling van de Q8 als de kippen bij om de auto bij de kladden te grijpen. Althans, op dat moment ging de huistuner van Audi enkel met de motor aan de slag, maar meer dan een kleine toename in het vermogen kreeg de Q8 niet. Inmiddels heeft ABT daar verandering in gebracht. Met het oog op de Geneva International Auto Show trekt de tuner de doeken van zijn eerste echte aeropakket voor de Q8.

Op het eerste gezicht lijkt de grote SUV er flink op vooruit te zijn gegaan. Waar het eerste project op basis van de Q8 nog schitterde door de afwezigheid van uitwendige delen, is dat bij dit exemplaar wel anders. Door zijn brede smoelwerk, te danken aan een nieuwe voorbumper, en de wit-zwarte kleurencombinatie wordt de auto niet geheel liefkozend vergeleken met een stormtrooper. Het is maar te hopen dat de Audi Q8 preciezer stuurt dan de grondtroepen van het Galactische Keizerrijk schieten, anders wordt het een drama van jewelste. We denken van wel, want de zogenaamde Level Control van ABT brengt de auto dichterbij de grond en moet tevens de wegligging bijspijkeren. Naast de nieuwe voorbumper vinden we ook achterop de Q8 nieuw, breder plaatwerk en een achtervleugel. 23″ velgen completteren het totaalplaatje.

Net als de eerste Q8 van ABT krijgt ook deze wagen een kleine technische upgrade. ABT heeft de 50 TDI-motor, een drieliter V6, opgeschroefd van 286 pk en 600 Nm naar 330 pk en 650 Nm. De tuner wil vooralsnog niet vertellen hoeveel sneller de auto ervan wordt. Dit horen we mogelijk in een later stadium. In Genève zullen we onderzoeken of hij ook in het echt tot zijn recht komt.

Meer lezen over de Audi Q8? Bekijk HIER onze rijtest.