Autoblog advies: jonge luxe hatchback voor 25 mille

Hip, jong, premium. Wat krijg je voor 25 Eckermen?

Een heel simpele aanvraag dit keer. Hij is afkomstig van Yoep. Hij is op dit moment met zijn vriendin aan het kijken naar een leuke eerste échte auto. Hij heeft een hele riks Peugeots gehad, maar hij is nu aan het kijken naar een goede vervanger voor de Peugeot 108.

Zelf dacht hij aan een Mercedes-Benz A180, het model van ná de facelift (dus na 07-2015). Is dat wat? Dat gaan we bekijken. En zijn er ook leuke alternatieven? Ook dat gaan wij bekijken. Yoep zoekt een auto die overduidelijk groter is dan een 108, maar niet zo groot als een Ford Mondeo. Een C-segment auto, zo u wil. De auto mag best lekker vlot zijn en er goed uitzien. Uiteraard, voor 25 mille mag je dat ook zeker verwachten. De wensen en eisen van Yoep kun je teruglezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Peugeot 206 1.4, Peugeot 206cc 2.0, Peugeot 108 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 25.000 Jaarkilometrage: 12000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Toe aan een echte auto Gezinssamenstelling: Met zijn tweeën Voorkeursmerken /modellen: Mercedes-Benz A180 No-go modellen / merken: Frans, Japans

Wat mis je door de no go’s?

Geen Frans en Japans. Daarmee zet je meteen een hele hoop merken buitenspel. Qua Franse merken loop je de Peugeot 308 GT mis en bij Renault de Mégane, eveneens in GT trim. Dikke uitrusting, veel vermogen, lage KM-standen en een gunstig bouwjaar. Qua Japanse auto’s mis je de Mazda 3 2.0 HP GT-M, één van de lekkerste hatchbacks in zijn klasse. Ze rijden sportief, de atmosferische 2-liter motoren hebben meer karakter dan kleine turbotorretjes van de andere markten. Je moet iets meer toeren maken voor gelijkwaardige prestaties. Het verbruik is op papier wat minder gunstig dan bij de concurrentie, maar op asfalt is dat verschil nauwelijks aanwezig. De GT-M is heerlijk dik en zeer luxe uitgerust. Je vindt ze met gemak in het budget bij Mazda-dealers met garantie. Eigenlijk een auto met nauwelijks nadelen, zeker gezien de reputatie qua betrouwbaarheid. Absoluut de moeite waard om te overwegen.

Mercedes-Benz A200 Edition AMG (W176)

€ 24.500

2015

55.000 km

Zelf gaf je aan naar de A180 te kijken. Ons advies: meteen skippen. Die motor levert 122 pk, wat zich het beste laat omschreven als ‘meh’. De A200 bleek overigens zeer lastig te vinden. Van de 150 beschikbare A-Klasses was slechts 2% een A200. Met 155 pk is de A200 relatief vlot. Ondanks de hoge prijs en de ‘dikke looks’ is de A-Klasse qua rijden echt niet bijzonder. Echt snel zijn ze niet, ze sturen redelijk goed en het comfort is voldoende. Voor 25 mille zijn er véél leukere auto’s te koop. Aan de andere kant: de afschrijving is een voordeel van deze auto’s, dus de hoge prijs is relatief. Qua uitrusting zit je wel goed: de meeste exemplaren zijn dik aangekleed. Maar omdat het Duits is moet je het goed nalopen. Veel items zijn namelijk een optie, dus check echt even goed of alles wat je wenst er ook op zit. Vervolgens controleer je het A-Klasse aankoopadvies om te zien waar je op moet letten bij aanschaf.

BMW 120i M-Sport Edition (F20)

€ 24.950

2016

65.000 km

Bij de 1 Serie is overduidelijk te zien dat het facelift model is. De gekke neus en Polo-achterlichten maakten plaatsen voor conventionelere BMW-looks. Ook bij deze BMW is het van belang de 118i over te slaan, want slechts drie cilinders. Je wilt niet een Toyota Aygo geluid horen in een ‘premium’-auto van 25 ruggen. Het doet afbreuk aan de beleving en geeft aan dat een badge belangrijker is dan de daadwerkelijke kwaliteiten van een auto. Klaar. De BMW 120i is in combinatie met het M-Sport pakket wel een erg leuke auto om te rijden, zeker ten opzichte van de A-Klasse. De motor is vinniger (177 pk) en je hebt achterwielaandrijving. Met het M-Sport pakket ziet het er ook nog eens dik uit. Ook de 120i is relatief lastig te vinden ten opzichte van de 118i, maar het is dus zeker de moeite waard. Bekijk het 1 Serie aankoopadvies hier.

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Pro Line S (8V)

€ 22.950

2014

35.000 km

Voor de Audi A3 geldt min of meer hetzelfde als met de Mercedes. Het is allemaal super-premium, maar pel de luxe verpakking weg en je houdt een vrij modale middenklasser over. Je ziet overigens wel waar het geld naartoe is gegaan. Het interieur is erg netjes, alle items als navigatie en infotainment werken soepel en zijn logisch, de afwerking is uitmuntend en de gebruikte materialen zijn fraai. De sfeer is een beetje kil (zoals in veel Duitse auto’s), maar het is allemaal strak voor elkaar. Qua rijden is de A3 zeker niet slecht, het zijn prima kilometervreters. Het is niet een auto waarmee je voor de lol een rondje om gaat rijden. Zeker de 1.4 TFSI met 150 pk is niet bijzonder, alhoewel het een prettig blokje in de omgang is. Het S-Line pakket is een beetje dubbel: qua looks maakt het de auto absoluut af, maar het sportonderstel en de platte banden maken de auto wel stoterig, terwijl de A3 allesbehalve sportief is. Net als de Mercedes-Benz een absolute restwaardekampioen. Voor het kopen is het raadzaam wel even dit A3 aankoopadvies te bekijken.

Volvo V40 T4 Business Sport R-Design

€ 24.900

2017

20.000 km

Als je op papier kijkt, dan zijn bovenstaande drie opties niet echt een goede aanbieding. Dat bleek namelijk toen we door het aanbod van jong gebruikte Volvo’s V40 heen gingen spitten. We vonden diverse exemplaren die wel heel aantrekkelijk zijn. Motor? Een dikke T4 met 190 pk, dat zet tenminste zoden aan de dijk. De Volvo’s zijn jonger, luxer uitgerust en hebben minder kilometers gelopen. Natuurlijk, om te rijden is het gewoon een comfortabele en competente auto, maar gold dat ook niet voor de Audi en Mercedes? De Volvo is tenminste een stukje sneller. Ook vonden we diverse exemplaren bij een merkdealer met Volvo Selekt garantie. Gewoon een topaanbieding. Uiteraard is er ook een Volvo V40 aankoopadvies. Als referentie kun je in het vergelijkend warenonderzoek zien hoe de V40 zich verhoudt tot de A-Klasse.

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde (940)

€ 23.950

2014

45.000 km

Laten we beginnen met de nadelen. Deze auto is duidelijk een (halve) generatie ouder dan Duitse Drie. Dat zie je terug in het mindere infotainmentsysteem bijvoorbeeld. Ook is de auto niet zo ‘heet’ als de naam Quadrifoglio Verde doet vermoeden, vandaar dat Alfa Romeo inmiddels de naam Veloce gebruikt voor dit model. In vergelijking met bovenstaande auto’s heeft deze Alfa Romeo wel een groot voordeel: snelheid. Je rijdt rondjes om de bovenstaande auto’s, met gemak. Daarbij is de styling nog altijd fraai te noemen en oogt het niet eens zo heel verouderd. De auto wordt ook nog nieuw verkocht, waardoor je niet ineens in het ‘oude model’ rondrijdt. Destijds was het niet de beste auto in zijn klasse (rijtest) en dat is de Giulietta nog steeds niet. Het is echter wel een heel interessante aanbieding (aankoopadvies) in deze vraagstelling, zeker gezien het feit dat er veel exemplaren te vinden zijn met erg weinig kilometers.

Ford Focus ST-3 (DYB)

€ 24.950

2015

75.000 km

Zoek je een hatchback die net een beetje meer biedt, dan is deze Focus een uitstekende keuze. Het is namelijk de ST (Sports Technologies) uitvoering. De auto is aanzienlijk spectaculairder dan de gewone Focus, maar minder compromisloos dan de Focus RS. Kortom, precies goed. In ST-3 trim is de auto erg luxe uitgevoerd, qua opties waren er nauwelijks mogelijkheden. Je moet even zoeken, maar er zijn post-facelift exemplaren (aankoopadvies) te vinden, die als twee druppels water lijken op de volkomen nieuwe Focus. Om te rijden is de Ford Focus ST een absoluut feestje, zonder dat het te gek wordt. De 2.0 EcoBoost sleurt als een malle, het onderstel is strak zonder te hard te zijn en boven alles is het een praktische Focus, die er enkel wat dikker uitziet. Het verbruik zal iets hoger uitvallen in vergelijking met de Mercedes-Benz A180, maar de grijns op je gezicht eveneens. Dat is ook wat waard. Toch?

YOLO: Peugeot RCZ-R

€ 21.900

2014

155.000

We weten dat Frans een no-go is. Deze auto heeft eigenlijk ook teveel kilometers gelopen. Het is geeneens een hatchback. Maar toch is deze auto meer dan de moeite waard. De Peugeot RCZ begon zijn carrière vooral als ‘more show than go’. Een leuke idee, maar niet spectaculair. Na de facelift was de coupé al een stuk beter, maar met de komst van de RCZ-R was de auto eindelijk zo goed als het uiterlijk belooft. Kort gezegd is het een van de fijnst sturende voorwielaandrijvers. Dankzij de bemoeienis van Peugeot Sport is de auto aanzienlijk verbeterd. De handling en remmen zijn magistraal. Met 271 pk zal je aan vermogen niets te kort komen. Aangezien je toch met zijn tweeën bent, ga voor een coupé. Zo lang het kan, gewoon doen. Die familieauto kan later altijd nog een keer.

