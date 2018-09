Verstappen wil vier wereldtitels voor zijn dertigste

Ambities zijn er om te verwezenlijken.

Al sinds zijn dominante raceweekenden in karting wordt Max Verstappen bestempeld als een toekomstig Formule 1-kampioen. In de afgelopen jaren, zowel tijdens zijn Toro Rosso- als Red Bull-dagen, heeft de getalenteerde Nederlander meer dan waargemaakt waarom men dit zo veelvuldig over hem roept. Nu kunnen de pers, de fans en zijn critici nog zoveel beweren, de vraag is natuurlijk hoe Max zijn eigen toekomst inschat.

Wel, dankzij Sky Sports F1 weten wij nu hoe Max zelf denkt over zijn toekomst in de Formule 1. Het Britse nieuwsmedium sprak dit weekend met Max en tijdens het interview liet de vandaag 21 jaar oud geworden Verstappen zijn kijk op de komende jaren horen.

Allereerst gunt Verstappen zichzelf en het team nog de tijd om voldoende progressie te maken. Verloopt alles volgens plan, dan kijkt de Nederlander over ongeveer twee jaar naar een compleet pakket waarmee de concurrentie verslagen kan worden. In de jaren daarna moet het vervolgens gebeuren.

“Hopefully in two years’ time we will have the whole package together. Then I’ll be more or less 23, so then we have another six, seven years to win championships. So hopefully around four. I hope, that would be nice.”