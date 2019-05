Mercedes gaat zijn modelportfolio inkrimpen

Dat maakt het wel wat overzichtelijker.

Als er één merk echt in alle marktsegmenten vertegenwoordigd is, is het Mercedes-Benz wel. De autobouwer uit Stuttgart heeft bijna in elk segment en in elke niche een passende aanbieding.

Dat maakt het er niet overzichtelijker op. Niet alleen voor de klanten, maar ook voor de Mercedes dealerschappen. In de Verenigde Staten zijn er wel een beetje klaar mee: het merk gaat, tegen de trend in, zijn modelportfolio laten inkrimpen, dat meldt AutoNews.

Het is voor de dealers bijna niet mogelijk om al die modellen op voorraad te houden. In Europa zijn we gewend dat we een auto bestellen en er vervolgens een paar maanden op wachten. Zo niet in de VS: daar wenst men dezelfde dag weg te rijden in een nieuwe auto. Soms moet de gewenste kleur/uitvoering bij een andere dealer vandaag gehaald worden, maar dan kan de klant alsnog snel wegrijden in zijn nieuwe voiture.

Dat houdt in dat die dealers dus ook al die modellen op voorraad moeten hebben staan en dat werkt simpelweg niet. Veel nichemodellen zijn gewoonweg niet in trek. Denk aan de SLC, waarvan de productiestaking al is aangekondigd. Maar ook de S-Klasse Coupé en Cabriolet zullen het veld waarschijnlijk moeten ruimen. Naar verluidt zullen deze modellen niet terugkeren wanneer de nieuwe S-Klasse verschijnt. Er is simpelweg te weinig vraag naar. Dat geldt helaas ook voor de C-Klasse Coupé en Cabriolet, waarvan de verkopen in zijn gezakt. Over de E-Klasse Coupé en Cabriolet (jazeker, die zijn er ook gewoon), wordt geen met geen woord over gerept.

Het overschot aan modellen is niet alleen verwarrend voor de klant, maar dus ook de dealer. Want voorraad is nog maar het begin. De garages van de dealers moeten hun monteurs voor de spepficieke modellen ook specifieke trainingen geven. Ook moeten specifieke onderdelen voor de modellen op vooraad zijn, wat de voorraden van de magazijnen onnodig groot maakt. Op dit moment heeft Mercedes-Benz zo’n 40 modellen in het assortiment.