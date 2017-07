Autoblog advies: excentrieke familie auto voor € 7.500

Vandaag gaan we op zoek naar iets aparts en praktisch tegelijk.

Het leuke van tweedehands auto’s is de grote verscheidenheid in het aanbod. Met name het zoeken naar de onbekende, onbeminde en daardoor zeer interessante auto’s. Golfjes en 3 Series kunnen best leuk zijn, maar het is allemaal wel erg voorspelbaar en daardoor gaat er voor de liefhebber de lol er wel een beetje af.

Althans, dat was te bemerken bij de zoektocht voor Autoblog-lezer Joffry. Hij is op dit moment de tevreden bestuurder van een Audi A3 E-Tron. Deze gaat niet weg, maar blijft de auto waarmee Joffry elke dag naar zijn werk gaat. Het gaat om een auto voor zijn vrouw. Die heeft nu een baan waarmee ze meer kilometers moet gaan maken.

Het zal ook de auto worden waarmee de kinderen het meest te maken krijgen, dus het boven alles een praktische auto zijn. Vier deuren is een vereiste, evenals een redelijke betrouwbaarheid. Maar het mag ook zeker iets bijzonders en excentrieks zijn. Of wij hem van advies kunnen voorzien. Maar natuurlijk. U vraagt, wij draaien. Dit is de tabel die Joffry heeft ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Audi A3 E-Tron Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €5.000 tot € 7.500 Jaarkilometrage: 12.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Extra auto nodig Gezinssamenstelling: 2 volwassenen plus 2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Toyota RAV4, Lada Niva? No-go modellen / merken: -

Chevrolet HHR 2.4

€ 7.950

2008

120.000 km

Laten we maar meteen goed beginnen met deze aparte Chevy. Wat is een HHR eigenlijk? De HHR was net als de SSR een soort retro auto. Alleen kwam deze eigenlijk net na het bescheiden succesje van de Chrysler PT Cruiser. In vergelijking met die Chrysler is de Chevrolet wel een stukje beter. Qua rij-eigenschappen is het een meer verfijnde auto (alhoewel dat relatief is). De HHR is ook aanzienlijk ruimer. Technisch gezien deelt de auto vrij veel basis techniek met de Opel Astra. Er staan er niet veel van te koop in Nederland (de auto is mondjesmaat in Europa verkocht), maar het is een excentrieke auto waarin de hele familie mee kan.

Subaru Forester 2.0 X

€ 7.495

2006

125.000 km

Misschien wel de verstandigste keuze en op zijn eigenwijze excentriek. Het is geen mooie auto, integendeel. Maar de techniek is dat wel, want uiteraard heb je een boxermotor tot je beschikking. Ook typisch Subaru zijn de stijlloze duren. In technisch opzicht staat de Forester te boek als robuust. Het is ook een fijne maat qua auto: groot genoeg voor de familie en de toebehoren, maar niet zo lomp als sommige andere SUV’s. Dankzij de aanwezige lage gearing is de Forester overigens terreinwaardiger dan alle andere ‘bluf-suv’s’.

Honda FR-V 1.7i Comfort

€7.950

2005

100.000 km

In eerste instantie dachten we meteen aan de Fiat Multipla. Maar die beginnen nu echt op leeftijd te raken. Ondanks dat de facelift versie er al een stuk toonbaarder uitziet, zijn ze meer lelijk dan excentriek. Maar de auto heeft een spirituele opvolger gekregen in de vorm van de Honda FR-V. Honda dacht dat het idee van de Multipla briljant was, maar de styling minder. Kan kloppen. De FR-V heeft nog altijd aparte verhoudingen, maar het totaalplaatje klopt beter. Waarom deze auto dan geen succes was? De prijs. De FR-V was nogal prijzig. De afschrijving heeft nu zijn werk gedaan waardoor je er voldoende in het budget kan vinden. Toppertje, deze.

Citroen C3 Picasso 1.6 VTI Exclusive

€ 7.500

2010

105.000 km

Citroën is zo’n merk dat af en toe laat zien dat ze nog best gewaagde auto’s op de markt durven te zetten. De C3 Picasso is zo’n auto. In het budget kun je zelfs gaan voor een relatief jonge C3 Picasso in topuitvoering, de Exclusive met 1.6 THP motor. Die motor heeft wel zo zijn kuren (check even dit aankoopadvies), maar als het naar behoren werkt is het wel een fijn blok in de omgang. De C3 Picasso is relatief licht en compact, maar toch verrassend ruim. Is het dan allemaal hosanna? Neen, voor de langere vakantieritten gaan de korte stoelzittingen en korte wielbasis je parten spelen. Maar voor dagelijks verkeer meer dan prima.

Toyota RAV4 1.8 VVTi Line Luna

€7.500

2005

140.000 km

Misschien niet de meest excentrieke auto, maar het is het model dat je zelf voorstelde. Terecht overigens, want er valt veel voor de RAV4 te zeggen. Het is een Toyota, om mee te beginnen. Ook is het een stoer model en stelt de auto op praktisch vlak niet teleur. Zorg er wel voor dat je lange variant hebt, de kortere variant rijdt wat stoteriger. Nadeeltje is dat de auto behoorlijk aan de prijs is. Want het is een Toyota dus betrouwbaar. Die vlieger gaat niet helemaal op. Sommige 1.8 motoren hadden last van overmatig olieverbruik, ga daarom voor een zo laat mogelijk model.

Fiat Croma 1.8 16v Corporate Premium

€ 6.750

2009

135.000 km

Groot en Italiaans is niet altijd de meest gelukkige combinatie bij Fiat. Dat is eigenlijk onterecht, want zowel de eerste als de tweede generatie waren prima aanbiedingen in hun klasse. De tweede generatie was na de facelift (die je gemakkelijk in het budget kunt vinden) het kersje in de appelmoes. De Croma is ruim, behoorlijk compleet, zeer comfortabel en spotgoedkoop in aanschaf, Je krijgt heel veel auto voor weinig. De 1.8 motor is niet bijzonder zuinig of sportief, maar een prima torretje. Nadeel is dat ze niet geliefd zijn, dus verkopen kan later lastig worden.

Skoda Roomster 1.6 16v Scout

€ 7.950

2008

90.000 km

Eigenlijk is de Roomster een vreemde Skoda-eend in de Volkswagen-bijt. De auto is behoorlijk uniek in het concern. Het is een typische familie auto. Net als de C3 Picasso niet bijzonder groot, maar meer dan voldoende ruim. In het budget kun je kiezen tussen een 1.2 TSI of een 1.6 zonder turbo. De eerste is fijner in de omgang, maar de 1.6 heeft minder issues gehad. Controleer wel of alle opties die je wenst erop zitten, want sommigen zijn zeer karig uitgevoerd. Ga daarom voor een Scout, die is nog wat excentrieker en had een betere standaarduitrusting. Goed te vinden in het budget.

YOLO: Saab 9-5 Sport Estate 2.0t Linear

€7.250

2006

165.000 km

Saab is altijd een excentriek merk geweest, maar de laatste facelift van de 9-5 deed er nog een paar stapjes bovenop. De cosmetische wijzigingen waren bijzonder ingrijpend, vooral aan de voorzijde. Nog een voordeel van dit late model is dat de meeste kinderziekten (aankoopadvies) eruit zijn gekristalliseerd. De 2.0 met low pressure turbo is een bijzonder fijne motor in de omgang: smeuïger dan een pot Calvé pindakaas. Fantastische reisauto’s ook. Onderhoud is wel iets prijziger, vandaar Yolo. Maar zeker de moeite waard.

