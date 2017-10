Autoblog advies: ruime zakenbak voor Jaguar-fan

Eindelijk vrije keuze, maar een Jaguar lukt net niet. Wat zijn de overige opties?

We kregen een zeer uitgebreide aanvraag binnen van Roel. Jullie kennen Roel allemaal, maar dan onder zijn ‘echte’ naam: @dunhozzie. Wie zijn avatar heeft bekeken of zijn reacties wel eens heeft gelezen, die weet meteen: Roel is een enthousiaste fanboy. Als het aan hem lag was elke auto een Jaguar. Roel mag nu een auto uitzoeken voor de zaak. Voorheen werd er voornamelijk gebruik gemaakt van een shortlease constructie. Dit bekende dat Roel om de paar maanden in een auto van de Volkswagen Groep reed. Op dit moment heeft hij tijdelijk een Skoda Superb Combi. Ruim, praktisch en degelijk. Maar Roel wil wat anders.

Hij heeft al om zich heen zitten kijken naar diverse auto’s. Uiteraard naar Jaguars, maar die zijn niet zo ruim te vinden in het budget en de XE is net iets te krap. Het hoeft niet per sé een sedan te zijn en het hoeft ook niet premium te zijn. Het mag van alles zijn, zolang er maar voldoende ruimte is voor Roel en zijn gezin. Zijn voorkeur neigt naar een stationwagon of crossover. Als het een crossover of SUV wordt, dan moet het wel 4WD zijn, anders klopt het voor Roel gevoelsmatig niet. Het leasebedrag is een beetje afhankelijk van de uitstoot. Hoe schoner de auto, hoe hoger de leasetermijn. Andersom geldt dat uiteraard ook. De inmiddels legendarische tabel is door Roel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Skoda Superb Combi Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: Orde grootte € 50.000 ivm bijtelling, elektrische auto €975 p/m, brandstof: < 120 gr CO2 €875 p/m, 120-140gr €850 p/m, anders €825 p/m. Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Geen Reden aanschaf andere auto: Gaan van shortlease naar long term (48 maanden) Gezinssamenstelling: Twee volwassenen, twee kinderen 6 & 2 Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Liever geen VAG, heb er al zoveel gereden, ben nu eens toe aan wat anders

Om met dat 4WD dingetje te beginnen. Ons advies: zet het uit je hoofd. Het heeft geen enkele zin. Ja, het is als koude koffie, maar hey, je hebt wel koffie. We leggen het graag voor je uit. 4WD werkt absoluut niet mee met de constructie hoe jij je auto mag uitkiezen. Hoe lager de CO2, hoe hoger het leasebedrag. Als je 4WD wil, zijn je opties dus beperkter. Sterker nog, je hebt dan voornamelijk keuze uit crossovers met dermate weinig vermogen dat het absoluut geen zin heeft om 4WD te hebben (extreme weersituaties daargelaten). Laat die 4WD wens varen, ga voor 2WD en extra opties. De MINI Cooper won de Rally van Monte Carlo met voorwielaandrijving, dus in Nederland kom je (bijna overal) wel weg met tweewielaandrijving.

Renault Espace dCi Zen

Leaseprijs: € 875

Fiscale prijs: € 45.000

Uitstoot: 116 gr. Co2 / km

We beginnen meteen lekker bovenaan in het budget met deze Renault. De vijfde generatie Espace is een totaal andere auto dan de generaties ervoor. Het is iets minder een MPV en iets meer een crossover geworden. Gelukkig geen stoere semi-4×4, maar een geslaagde mix tussen stationwagon, crossover en monospace. Groot voordeel van de Espace is z’n relaxte karakter. Dit is geen auto waar je de Nordschleife mee wil doen, maar elke dag forensen lukt uitstekend. Ok, de Espace is minder groot en ruim dan voorheen. Het is echter nog altijd geen krappe auto. Motorisch is het allemaal niet bijzonder indrukwekkend, maar dankzij de lage uitstoot past ‘ie nèt in het budget.

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CTDI Innovation

Leaseprijs: € 850

Fiscale prijs: € 43.250

Uitstoot: 139 gr. CO2 / km

Als je geen Volkswagen wil, kan je de aartsrivaal overwegen. In dit geval is dat de Opel Insignia. Opels middenklasser ziet er nog bijzonder fraai uit, zeker als stationwagon. Tip: kies wel voor een donkere kleur, dat contrasteert mooi met de chromen daklijsten. Ten opzichte van de Renault is de Opel een stukje vlotter. Letterlijk. Je hebt meer vermogen en koppel tot je beschikking bij een lager gewicht. Dat resulteert ook in een iets krappere auto, maar het verschil is niet zo groot als je op voorhand zou denken. Is er dan niets te klagen? Mwah. De prestaties van de Insignia zijn OK (rijtest), maar je innerlijke @Wouter hoopt op meer Oemph. Het interieur is niet zo weldadig als een mooi uitgevoerde C-Klasse, maar daar is de prijs dan ook naar. Verder is er eigenlijk vrij weinig op aan te merken.

Mazda CX-5 2.2 SKY-ACTIV Sky-Lease GT

Leaseprijs: € 820

Fiscale prijs: € 41.550

Uitstoot: 132 gr. CO2 / km

Waarom de CX-5 en niet de Mazda 6? Die laatste is toch wel de Alfa 159 van nieuwe middenklassers. Twee redenen. Ten eerste: de Mazda 6 Stationwagon is kleiner dan de sedan. Tweede reden is leeftijd. Ondanks dat de 6 er nog vers uitziet, gaat deze al een tijdje mee. De CX-5 pakt beide problemen aan. De CX-5 is namelijk een stukje gegroeid en is hagelnieuw. Bij deze auto zie je vooral hoe onzinnig 4WD is. Deze Skylease GT heeft gewoon 2WD, maar kies je voor 4WD dan gaat de leaseprijs veel verder omhoog. De overheid beperkt de keuze en de werkgever eveneens, een 4WD CX-5 gaat al gauw richting de € 1.000 per maand. We hebben nog niet gereden met de CX-5, maar Mazda kennende zal dat weer goed voor elkaar zijn. De looks zijn in elk geval uitstekend en het prijs/kwaliteit-niveau is eveneens goed.

Peugeot 5008 BlueLease GT-Line 1.6 BlueHDI

Leaseprijs: € 860

Fiscale prijs: € 42.870

Uitstoot: 105 gr. CO2 / km

Allereerst kudos voor het bedenken van deze naam. GT klinkt supersportief en niet één, maar twee keer ‘Blue’ in de naam, wow! Deze auto is sportief én goed voor het milieu en past perfect bij jou dynamische, superieure, mondaine levensstijl. Puur marketinggeneuzel, natuurlijk. Kijken we naar de auto zelf, dan zien we echter wel een gewaagd en origineel design. Met name aan de achterkant kun je hem met geen andere auto verwarren. In het interieur zie je dat Peugeot eveneens stappen aan het maken is. Het ziet er origineel uit en zit behoorlijk goed in elkaar geschroefd. De 5008 is in feite een 3008, maar dan met een flink langere wielbasis. Wat @Casper ervan vindt kun je bekijken in deze rijtest+video.

Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi ST-Line

Leaseprijs: € 830

Fiscale prijs: € 38.745

Uitstoot: 120 gr. CO2 / km

Zo’n semi-sportieve crossover staat heel erg sportief, maar echt sportief rijden is ver te zoeken. Niet dat de Ford Mondeo een DTM-racer is voor de weg, maar de auto heeft zo zijn merites. Ten eerste is het een uitstekend rijdende middenklasser (rijtest), nog altijd de top van zijn klasse. Omdat het een stationwagon is, heb je net zo veel ruimte, maar een lager gewicht. Daarbij heb je een sterkere motor met nog altijd een acceptabel verbruik. Als klap op de vuurpijl is het ook nog eens een sportieve ST-Line uitvoering. Kortom, alles wat je nodig hebt. Net als de Insignia is dit een uitstekende allrounder die nergens echt een steek laat vallen.

Kia Optima Sportswagon (JF) 1.7 CRDi GT-Line

Leaseprijs: € 840

Fiscale prijs: 40.995

Uitstoot: 120 gr. CO2 / km

De Alfa Romeo onder de stationwagon, aldus iedereen ten tijde van de Sportspace concept. Nu moeten we eerlijk toegeven dat het productiemodel de belofte van de concept niet inloste. Kijken we daar even niet naar, dan is de Optima nog altijd een knappe ‘Wagon. Zeker in GT-Line trim is het een gave auto om te zien, vooral als je er zelf nog een setje forse wielen onder zet. Dat kan de auto goed hebben, getuige wat AutoBlog-lezer @jvthof laat zien. De 1.7 diesel is OK. Het houdt niet over, maar voor het dagelijks verkeer is het net toereikend. De GT-Line uitvoering is bijzonder compleet, dus je hoeft nauwelijks een optie aan te vinken. Kijk, dat is wel zo verfrissend!

Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 180 Efficiency Super Aut.

Leaseprijs: € 830

Fiscale prijs: € 45.450

Uitstoot: 99 gr. CO2 / km

Dit is bijna een Semi-Yolo, of niet? Nou, nee. Niet helemaal. Om te beginnen met de nadelen. Er is geen stationwagon-optie. Aangezien het krankzinnig moeilijk is voor sommige fabrikanten om een iets andere carrosserie te bouwen, wordt je doorverwezen naar een veel duurdere SUV. Maar op zich is de Alfa (net) ruim genoeg voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Je hebt achterwielaandrijving, 180 pk en een automaat. Da’s niet verkeerd. Dankzij de lage CO2-uitstoot kun je kiezen voor de Super ‘Efficiency’-uitvoering. Dit houdt wel in dat je aangewezen bent op die kleine wieltjes, maar misschien kun je er zelf thuis een setje 19″ OZ SuperLeggera’s onder leggen.

YOLO: Jaguar XF SV8

€24.900

125.000 km

2008

Kom op, Roel. Je droomt, slaapt, wandelt, praat en denkt alleen maar Jaguar. Dan wil je toch gewoon een Jaguar? Ik weet niet precies wat er allemaal mogelijk is bij je werkgever, maar je kan natuurlijk ook je eigen auto regelen. Dan ben je veel duurder uit, heb je veel meer onkosten en is de afschrijving ook voor jou. Daarom is deze auto YOLO. Dit is misschien wel de coolste Jaguar ooit gebouwd. De SV8 was een soort tussenmodel. In feite is het de XF met de aandrijflijn van de Jaguar S-Type R. Maar het leukste is dat werkelijk niemand ziet hoe snel deze auto is, in tegenstelling tot de XFR. Daarvan ziet (en hoort) je oudtante nog dat deze bijzonder snel is. Maar dus niet bij deze XF SV8. Veel exemplaren staan er niet te koop en de prijzen vallen relatief tegen (lees, te hoog). Misschien toch maar importeren. Check deze video om te zien wat de aandachtspunten zijn.