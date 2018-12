Autofabrikanten leveren overheid real-time info over hun auto’s

Dat klinkt minder zorgelijk dan dat het is.

Soms verlang je weer terug naar de jaren ’80. Je koopt een Mercedes-Benz 300 D en je weet dat je ongestoord de komende 25 jaren kunt genieten van je aanschaf. Er was elektronica aanwezig, voornamelijk van de bediening van de ruiten, spiegels, radio en natuurlijk de verlichting. Fast forward naar 2018 en we kunnen conlcuderen dat er gigantische stappen gemaakt zijn. Auto’s worden completer en complexer. Met name op het gebied van navigatiefuncties en autonome functies zijn er reuzentappen gemaakt. Gaat dat altijd wel goed? Het antwoord luidt nee. Althans, dat is de informatie die we konden achterhalen uit een rapport van The Associated Press.

Zij hebben onderzoek gedaan naar de moderne technieken in auto’s. Het viel op dat meer dan 200 (!) automerken informatie delen met informatiecentra die eigendom zijn van de Chinese overheid. Dan hebben we het niet alleen over Chinese merken waarvan we de namen die kunnen uitspreken, maar ook bekende spelers als Daimler (Mercedes), Nissan, Ford, BMW, Volkswagen en Mitsubishi. Zelfs Tesla doet er vrolijk aan mee. De informatiecentra waarnaar alle informatie toe wordt gestuurd zijn The Shanghai Electric Vehicle Public Data Collecting, Monitoring and Research Center en het National Big Data Alliance of New Energy Vehicles centrum.

Daar hoeft niet direct een verband te zijn dat dit absoluut niet kan. The Assiocated Press meldt dat de verzameling van de data al sinds 2017 plaatsvindt. Volgens de Chinese overheid is dat om de verkeersveiligheid te bevorderen. Daar lijkt niet veel mis mee te zijn, maar het gaat wat verder dan dat. De informatiecentra hebben namelijk een overzicht van ALLE ‘new energy‘-voertuigen in het hele land. Ze hebben een kaart op hun monitor en kunnen zo zien waar iedereen in zijn elektrische auto rondrijdt.

Met kinderlijk gemak kunnen ze in die centra op een voertuig selecteren om de details op te vragen. Zo kunnen ze zien welk merk, model en kleur je auto is. Enger is dat ze ook kunnen zien hoeveel kilometer je hebt gereden en zelfs hoe vol de accu is op dat specifieke moment. De informatie krijgen de fabrikanten toegestuurd zodat dat hen beter inzicht geeft in het echt gebruik van hun producten. Volgens de data informatiecentra wordt de ingewonnen data níet gedeeld met de autoriteiten.

Dat de Chinese overheid graag hun inwoners in de gaten houdt, moge duidelijk zijn. Bekijk dit filmpje van John Oliver er maar op na om er achter te komen dat dit zéér ingrijpende gevolgen kan helpen. Tech-website The Verge deed vervolgens een onderzoekje naar de betreffende fabrikanten. Ze kregen respons van onder andere Daimler en Volkswagen. Beide merken gaven aan dat de gebruikers van hun producten geïnformeerd worden over het feit dat al hun informatie gedeeld wordt.

Echter, volgens het onderzoek van The Associated Press is dat niet waar. Zij stellen dat het delen van de data gebeurt zonder dat de bestuurder daar notie van heeft. Volgens ingewijden wordt de informatie gewoon gebruikt voor surveillance. Tevens wordt de informatie volgens critici door de Chinese overheid gedeeld met Chinese fabrikanten, zodat deze betere concurrentie positie kunnen bemachtigen. Vooralsnog wordt er aangenomen dat dit niet in andere landen gebeurd, alleen in China.