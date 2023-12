Deze 11 dure auto’s keren niet meer terug in 2024

Helaas, helaas. deze 11 dure auto’s zien we niet terug komend jaar.

Het is weer de tijd van het jaar. Het laatste artikel van het jaar gaat over de auto’s die niet meer terugkomen in 2024. Gisteren behandelden we alle (enigszins) betaalbare auto’s, voor nu kijken we naar de duurdere auto’s die in 2024 niet meer bij de dealers zullen staan.

Het is wederom een pijnlijk overzicht, want het zijn stuk voor stuk toffe auto’s die absoluut bestaansrecht hebben. We kijken namelijk niet zozeer naar de auto die uit productie gaan, maar die überhaupt niet meer terugkeren. Met andere woorden: auto’s waarvan geen opvolger in de coulissen klaarstaat c.q. stond.

Alpina B5

Reken er maar op dat we Alpina vaker gaan terugzien in dit soort overzichten. De modellen die er zijn, blijven in productie, maar ze gaan geen nieuwe modellen meer ontwikkelen. Zo ging de Alpina B7 in 2022 uit productie (zonder opvolger) en nu is het de beurt aan de Alpina B5. De laatste exemplaren van de B5 (de GT) zijn al gebouwd. Je kan nu nog tot maart van 2024 een ‘D5 Touring’ krijgen, daarna gaat die tri-turbodiesel er ook uit.

De M5 en B5 zaten gevoelsmatig dichter dan ooit bij elkaar, ondanks een ander karakter. In vergelijking met de BMW M5 heeft de Alpina B5 meer koppel, een ingetogen uiterlijk, een hogere topsnelheid en je kan ‘m als Touring krijgen. We missen deze beschaafde luxe bruut nu al.

Audi R8

Maar niet zo erg als deze. De Audi R8 gaat er namelijk ook uit en ook daarvan staat geen opvolger klaar. Natuurlijk, als Audi het EV-gamma op orde heeft (wat nu totaal niet het geval is), zullen ze vast wel weer een model als de R8 gaan bouwen. De Audi R8 sloeg in als een bom: een briljante rijdersauto van Audi. Wie had dat gedacht?

De tweede generatie was gek genoeg wat liever en veiliger dan die eerste, maar ook wat exclusiever. Je kon die R8 enkel en alleen met een V10 krijgen. Ook verraste Audi ons met een achterwielaangedreven variant. Over een jaartje of 30 realiseren we ons dat dit bijzonderder is dan de zoveelste Porsche of Ferrari en zie je dat ze voor grof geld geveild worden op Pebble Beach.

Ferrari F8 Tributo

Was het jouw opgevallen dat Ferrari stilletjes de Ferrari F8 eruit heeft gehaald? Waarschijnlijk niet. Het merk lanceert een hoop nieuwe modellen die in sommige gevallen best veel op elkaar lijken. De F8 was een doorontwikkeling van de 488 GTB, wat op zijn beurt weer een doorontwikkeling is van de 458 Italia. De opvolger is – min of meer – de 296 GTB geworden als je kijkt naar prijs en prestaties.

Ferrari heeft het slim gedaan door de 296 GTB eerst NAAST de F8 te leveren en stilletjes de F8 eruit te halen. Nu heeft niemand het gehad over downsizing en dat er twee cilinders missen. Wil je per se een Ferrari met V8 in het midden? Dan is de SF-90 nog altijd in het gamma.

ALLE toffe Dodges

Bij Dodge gaat er een enorme bezem door het modelgamma. De Dodge Charger en Challenger gaan er beide uit. Dat is op zich niet zo heel erg raar, want beide waren al behoorlijk op leeftijd.

Ook de Durango Hellcat gaat eruit, want alle Hellcats komen niet terug in 2024. Nu was het bizar dat ze Dodge deze auto’s zo lang in productie konden houden, want milieuvriendelijk kun je ze niet noemen. Of comfortabel. Of goed afgewerkt. Je kreeg een toffe koets, enorm veel power en een geweldige naam.

Mercedes-Benz CLS

De eerste generatie van de Mercedes-Benz CLS was een ware sensatie. Op basis van de E-Klasse bracht Mercedes-Benz een schitterende vierdeurs coupé op de markt. En ja, we weten dat dat tegenstrijdig is, maar bij de CLS was het gerechtvaardigd, zo mooie was ‘ie. De tweede generatie was eveneens fraai en kon je zelfs als Sport Brake krijgen! De derde generatie was aanzienlijk minder gelukkig.

De auto kwam pas in 2017 op de markt en was wederom een beeldschone auto, alhoewel het coupé-achtige uiterlijk ietwat verstomd was. Het grote probleem is de AMG GT 4-Door, ook een sportieve auto op basis van de E-Klasse. Die blijft nog wel eventjes op de te koop bij Das Haus.

Bentley W12 motor

Alles met een W12: het is klaar. Het is eigenlijk een beetje vreemd om deze traditionele Bentley motor te gaan missen, daar het natuurlijk een Volkswagen-design is. In feite zijn het twee VR6-motoren aan elkaar en met twee turbo’s erop voor alle Bentley’s. De Bentayga met W12 was er al uit gegaan en nu moeten ook de Continental GT en Flying Spur het doen met de bekende achtcilinders.

Nu zijn dat ook heel erg gave motoren (en historisch gezien past een V8 beter bij Bentley dan een W12), maar we vinden het wel jammer dat er weer een bijzondere motoren-configuratie op de schop gaat.

Lamborghini Huracán

We nemen niet alleen afscheid van de Audi R8, maar ook diens zustermodel, de Lamborghini Huracán. Ondanks dat beide modellen techniek met elkaar delen, is het karakter behoorlijk afwijkend. Van de Huracán komt er overigens wel een opvolger, maar toch ook weer niet.

Dat gaan we je uitleggen: vooralsnog staat er niet een opvolger klaar, maar die komt er absoluut aan. Deze ‘baby’-Lamborghini zal alleen gebruik maken van hybride-techniek en een andere naam krijgen. Het is dus wel een iets andere auto dan de Huracán.

Porsche Panamera Sport Turismo

Na één generatie, besluit Porsche alweer om te stoppen met de Sport Turismo en dat is eigenlijk maar goed ook. Dat is een onpopulaire mening, maar het model was eigenlijk gedoemd om te mislukken. In China en de VS verkopen stationwagons niet, dus moet je het hebben van de Europese markt. Het grote probleem is dat de auto simpelweg veel te weinig onderscheidend was van de puike liftback-variant van de Porsche Panamera.

De Sport Turismo had slechts 50 liter meer in de aanbieding. Het was dan ook niet een échte stationwagon, zoals een E63 AMG of RS6 Avant. Bij de Taycan (vierdeurs) zie je dat de Sport Turismo wél wat toevoegt. Het was zeker een coole auto, de Panamera Sport Turismo, maar het is niet heel vreemd dat Porsche er nu al weer mee stopt.

BMW 6 Serie GT

Als je luistert naar wat je klanten ZEGGEN, wil dat nog niet betekenen dat ze het daadwerkelijk gaan KOPEN. Mensen willen een comfortabele premium auto met een hoge instap, hoge zit, fijn overzicht en een weldadig interieur. Mensen kopen echter een SUV want dat maakt meer indruk. De 6 Serie GT is het rijdende bewijs. Voor een 5 Serie-prijs kon je beschikken over 7 Serie-techniek.

Je hebt de meeste voordelen van een SUV, maar niet de nadelen. Maar dus ook niet de uitstraling en dat is voor veel mensen belangrijk. De 6 Serie GT was simpelweg te subtiel. Let op: dit zijn geweldige gebruikte gezinsauto’s over een paar jaar.

Audi A7

Niet alleen de CLS moet het veld ruimen, ook diens concurrent bij Audi is klaar. Althans, in Nederland. In Duitsland kun je ‘m nog wel bestellen. De Audi A7 was een iets afwijkende concurrent van de CLS.

Het grote verschil was dat de A7 een heuse sportback is en dus behoorlijk praktisch. Nog een verschil is dat het motorengamma uitgebreider was, de A7 kon je krijgen van een eenvoudige viercilinder tot een RS7 Performance.

Mercedes-Benz E-Klasse Coupé / Cabriolet

Het kan zijn dat je bij het artikel van de betaalbare auto’s de C-Klasse coupé en cabriolet mist. Die auto heeft een opvolger gekregen: de CLE staat namelijk op een C-Klasse platform. De E-Klasse Coupé en Cabriolet gaan eruit en daarmee komt er een complete klasse te vervallen, want zoveel E-segment coupés en cabrio’s zijn er niet.

Gaan we ‘m missen? Ja, voor de liefhebber was zo’n grote tweedeurs met een Mercedes-badge ideaal. Maar laten we eerlijk zijn, de jongere koper vindt een C met AMG pakket leuker en de pensionado die dit mooi vindt, stapt liever wat hoger in, in een SUV.