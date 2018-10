Bentley komt met optie die alle auto’s moeten hebben

Jazeker, ook jij wilt dit op jouw auto.

Het is eigenlijk te vreemd voor woorden dat we nú pas een bericht binnenkrijgen. We leven in 2018 dus doen we alles online. Denk aan het kijken van een Formule 1 race, het lezen van een rijtest met de nieuwe Audi Q8 of het luisteren naar muziek. Alle smartphones, tablets, laptops en andere devices zijn erop ingesteld om verbonden te worden met het wereldwijde web. Sterker nog, vaak functioneren die apparaten nauwelijks als je het internet afsluit.

Daarom is het des te opmerkelijker dat de auto-industrie er een beetje achteraan lijkt te hobbelen. Een beetje navigatiesysteem heeft na een paar maanden al moeite om de nieuwste smartphone te verslaan qua graphics, snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Of denk aan de DAB-radio, die je er constant aan herinnert dat je verbinding niet optimaal is door te haperen.

Gelukkig gaat Bentley wel met de tijd mee en komen ze met de oplossing. Zeker in hun auto’s, waar mensen nog weleens in gereden worden, hebben ze er mee te maken: apparaten die internet nodig hebben. Bentley noemt het zelf ‘Advanced Connectivity’. Maar de meeste mensen noemen het: verdomd snel internet. Ja, er zijn meerdere auto’s met een ingebouwde Wifi hotspot, maar die zijn vaak nog erg traag, zeker als je er meerdere devices aan gaat koppelen. In samenwerking met Viasat hebben ze in dit geval een Mulsanne voorzien van een waanzinnig snelle internetverbinding.

Ze hebben lekker hoge eisen gesteld. Dat meerdere mensen aan boord muziek en films streamen, bestanden downloaden én er nog gewerkt moet kunnen worden. Niet alleen stilstaand, maar tot snelheden van 110 mijl per uur. Al deze apparaten functioneren zonder hapering. Bentley Advanced Connectivity is leverbaar vanaf 2019 op de Bentayga, Continental GT, Flying Spur en Mulsanne.