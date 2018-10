Nieuwe versie Ford GT is lichter dan ooit

Als je er dan toch eentje wil hebben, neem dan deze...

Je moet het ze nageven, die jongens van Ford flikken het vaak wel. Natuurlijk, de Kuga, Mondeo en C-Max zijn niet de meest spannende auto’s ter wereld (dat was ook niet de bedoeling). Maar als ze er voor gaan zitten, zijn de resultaten uitstekend. Denk aan de Ford Focus RS, Mustang Shelby GT350, de Ford F-150 Raptor en natuurlijk de Ford GT. @CasperH mocht deze auto de sporen geven en was zichtbaar onder in de indruk. De auto zou ‘net zo snel aanvoelen’ als zijn geliefde Peugeot 205 GTI. Dat wil wat zeggen.

Mocht je een Ford GT wensen, maar mag het iets spannender, dan is er goed nieuws. Ford heeft namelijk een nieuwe variant van de GT, de ‘Carbon Series’. Die naam geeft eigenlijk alles al weg. Dankzij gebruik van nog meer koolstofvezel is de Ford GT Carbon Series vooral lichter dan de reguliere Ford GT. De gewichtsreductie bedraagt 18 kilogram.

Dat lijkt erg weinig, maar vergeet niet dat de Ford GT al een zeer lichte auto is en al voor een groot gedeelte is opgetrokken uit het exclusieve materiaal. Het is ook de locatie van het lagere gewicht, in dit geval de wielen. Die zijn geheel van koolstofvezel, dat zorgt voor een lager onafgeveerd (dus een betere wegligging). De motorkap is nu ook lichter dankzij het gebruik van polycarbonaat.

De Ford GT Carbon Series is te herkennen aan de striping, gekleurde buitenspiegels en dus die koolstofvezel velgen. Ondanks dat de auto gebouwd is voor trackdays, is de auto redelijk comfortabel uitgerust met airco, radio en het SYNC 3 infotainment systeem. Wel mist de GT Carbon Series de beschikking over bekerhouders. Ze moesten ergens een grens trekken. Iedereen die een Ford GT mag kopen van Ford, kan kiezen uit een ‘Carbon Series’. Dan moet je wel geduld hebben: elke week wordt er eentje gebouwd.