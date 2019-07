Deze auto heeft meer pk per liter dan de S2000

Of een 911 GT3. Of een Ferrari 458 Speciale.

In het verenigd Koninkrijk zijn er gek op: licht gewicht circuit speeltjes. Het is daar een soort way of life. Je werkt, je eet, minnekoost met vrouwlief, je gaat naar de pub en elke zondag ga je naar een verlaten vliegveld voor de betere trackday. Ben je heel erg rijk, dan neem je je McLaren Senna GTR mee. Ben je minder rijk, met een getunede en gestripte Escort RS Cosworth kom je een heel eind.

Er zijn diverse merken die lichtgewicht trackday auto’s maken. Denk aan Caterham, Radical en Lotus. BAC (Briggs Automotive Company) uit Liverpool past absoluut in dat rijtje. De BAC Mono is een van de fraaiste, puristische en meest perfectionistische auto in zijn klasse. Maar nu, na meer dan 100 verkochte exemplaren van de Mono, is er een overtreffende trap in de vorm van de BAC Mono R.

Op veel punten is de Mono R nét even beter dan variant zonder ‘R’. De basis is dezelfde 2.5 liter viercilinder. Mountune heeft het Cosworth-blok onder handen genomen en wist maar liefst 35 pk meer vermogen te extraheren. Voor de goede orde, de Mono R heeft dus 340 pk. Dat is een specifiek vermogen van 136 pk per liter, wat meer is dan wat de F20C uit de Honda S2000 voor elkaar krijgt (120 pk per liter).

Die extra paarden voel je nóg beter doordat het gewicht is afgenomen met 25 kilogram. Dat lijkt niet zo heel erg veel, maar de standaard BAC Mono was al heel erg licht. Voor de goede orde, de Mono R weegt 555 kg. In het ‘interieur’ vind je een stuurwiel, tot zo ver het interieur. Het chassis is opgetrokken uit magnesium, de vloer is van titanium, de koets is van koolstofvezel en de remschijven zijn keramisch. Er worden 30 exemplaren van dit extreme apparaat gebouwd en die zijn, helaas, allemaal al verkocht.

