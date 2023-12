Chinese budgetmerken gaan Europeanen helpen aan vervoer

Chinese budgetmerken zorgen ervoor dat Europeanen nog gewoon kunnen autorijden.

In Europa zijn zijn de beleidsmakers hard op weg om de auto onbereikbaar te maken voor velen. Nu kun je een boom opzetten of het bezit van een automobiel een grondrecht is. Tevens kun je je afvragen of er anno 2023 geen andere alternatieven zijn dan een auto kopen voor transport.

Enerzijds is het voor autofabrikanten niet meer interessant om kleine, goedkope en milieuvriendelijke auto’s te laten voldoen aan de alsmaar strenger wordende eisen waaraan een nieuwe auto moet voldoen. Daardoor schuiven autofabrikanten een paar segmenten naar boven, want anders zijn de marges te klein (als die er nog zijn). Tegelijkertijd is daar een enorm hoge belastingdruk op nieuwe auto’s en zijn de voordelen bij een EV minimaal tegenwoordig. Ergo: auto’s zijn ook nog eens veel duurder dan voorheen.

Twee Chinese budgetmerken

Nu zijn Renault (met de nieuwe 5 en nieuwe Twingo) en Volkswagen (met de ID.2) bezig met betaalbare, kleine EV’s. Heel goed dat er dus merken zijn. die nog in het segment van de betaalbare auto willen opereren. Ze gaan het echter enorm lastig krijgen, want de Chinezen komen eraan. In plaats van een goedkoop model, gaat Nio niet één, maar twee budgetmerken lanceren die moeten voldoen aan de vraag naar kleine, betaalbare EV’s.

Het gaat om de merken Firefly en Alps. Firefly klinkt als de motor van de Fiat 500, maar in dit geval is het een compleet merk, specifiek bedacht voor de Europese markt. Het is zeker niet zo dat Nio nu ouderwetse techniek gaat verkopen om de prijs laag te houden. In samenwerking met Geely en Changan gaat Nio werken aan accutechnologie, met name het wisselen van de accu’s op de wisselstations. Daarmee kun je dus met je auto naartoe rijden en binnen tien minuten rijd je met een volle accu weg. Firefly zit in het segment van de genoemde VW en Renault, maar ook de nieuwe BYD Dolphin bijvoorbeeld.

Alps gaat Tesla achterna

Alps wordt een ander merk dat zich meer richt in de budget hoek en moet een concurrent worden voor Tesla. Ja, de Model S en Model X zaten (half) in de premiumhoek, maar tegenwoordig kennen we de Amerikaanse autobouwer vooral als prijsstunter. De modellen van Alps zullen dan ook rechtstreeks moeten gaan concurreren met de Model 3 en Model Y.

Nio is premium

Nio zelf moet een soort premium-merk gaan worden dat gaat concurreren met Audi, BMW, Mercedes-Benz. Op dit momet is Nio actief in Nederland met ondermeer de ET5, ET5 Touring, ET7, EL6 en EL7.

Op 24 december is het Nio-Day (ja, echt waar)

