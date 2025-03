Cijfers: Tesla keihard de bietenbrug op, Volkswagen profiteert in Europa

De nieuwe swasticar verliest van de originele swasticar zou je kunnen zeggen als je politiek incorrect bent. Tesla gaat namelijk keihard de bietenbrug op, terwijl Volkswagen eindelijk wat EV’s wegzet.

We wisten het eigenlijk al, maar cijfertjes van Dataforce tonen opnieuw aan hoe slecht het gesteld is met de verkoop van Tesla’s in Europa. Middels een analyse van 99% van de autoverkoop in de EFTA (European Free Trade Association), is Tesla in januari en februari bijna door de helft gegaan. Vorig jaar verkocht het merk nog 46.584 auto’s ‘in de regio’. Dit jaar zijn er dat nog 25.852 stuks. Dit terwijl de markt voor elektrische auto’s in zijn geheel groeide met 31 procent.

De Tesla Model Y is nog wel de best verkochte EV van Europa met 14.773 stuks. Doch dat is 53 procent minder dan vorig jaar. De Model 3 doet nog 10.785 stuks, wat een neergang is van 26 procent. De Model S en Model X zijn dezer dagen nichemodellen. Er werden er respectievelijk nog 128 en 144 van verkocht.

De grote profiteurs zijn Volkswagen, BMW en Renault. Met name de ID lijn van Volkswagen gaat dik in de plus, van alles bij elkaar 182 procent. De ID.4, ID.7 en ID.3 staan nu ook in de top-5 best verkochte EV’s (op respectievelijk P2, P3 en P5). Ook de KIA EV3, Citroën e-C3, Renault 5, Škoda Enyaq en BMW iX1 gaan als een speer.

Volgende week worden door de ACEA de definitieve cijfers bekendgemaakt, maar die zullen vermoedelijk niet veel afwijken van dit beeld. Interessanter is hoe Tesla het nu daadwerkelijk doet in China en Amerika. Voor China zijn er af en toe nog getallen die gepubliceerd worden op basis van data van verzekeraars. Maar vooral de Amerikaanse markt is, gek genoeg, min of meer ondoorzichtig. Als Tesla ‘in eigen land’ ook de bietenbrug opgaat, wordt het wel een erg donker plaatje voor het merk (en een potentieel slagveld op de beurs…).