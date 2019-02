CUPRA’s nieuwe crossover is de Formentor

Eerlijk, dat ziet er niet slecht uit.

Het is inmiddels een jaar geleden dat SEAT aankondigde CUPRA “los te laten” en om te toveren tot een eigen merk. De eerste auto van het performancemerk vervulde niet zozeer de verwachtingen. De CUPRA Ateca (rijtest) was geinig en voor zijn prijs zeker een redelijk apparaat, maar oprecht spannend konden we het niet noemen. Vandaag viert CUPRA zijn eerste verjaardag met eenzelfde soort auto: de Formentor.

Hoewel de Formentor officieel nog een studiemodel is, bestaat de kans dat het merk de auto op een gegeven moment wel in productie zal nemen. Qua karakter past hij in ieder geval perfect in de tijdgeest. CUPRA omschrijft de auto als “een in het oog springende concept car die het midden houdt tussen een sportwagen en een SUV”. Een sportieve crossover, dus! Opmerkelijk is dat de auto van voren enige kenmerken gemeen heeft met de stoere Opel GT X Experimental. De achterkant brengt een nieuw ontwerp, al hebben we de doorgetrokken achterlichten de laatste tijd op wel meer auto’s van de Volkswagen Group gezien.

De CUPRA Formentor heeft een hybride aandrijflijn, die 245 pk produceert. CUPRA vertelt nog niet welke conventionele en elektrische motoren dit vermogen produceren, wel deelt het dat de auto een dual-clutch DSG-versnellingsbak krijgt. De Formentor staat op een “intelligent DCC chassis” en heeft zelfs een sperdifferentieel. In volledig elektrische modus moet de auto 50 kilometer ver kunnen komen. CUPRA neemt de auto mee naar de Geneva International Auto Show.