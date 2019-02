Maak kennis met de 770 pk sterke GTstreet RS

Een 911 Turbo S is snel, maar niet per se snel genoeg.

Het Duitse TechArt warmt zijn fans alweer een poos op met teasers voor de zogenaamde GTstreet RS. De gruwelijk krachtige Porsche 911 moet zijn officiële debuut begin maart maken op de Geneva International Auto Show, maar voordat het zover is, toont het bedrijf zijn nieuwste creatie alvast aan de wereld. En lieve help, wat is het een geniale machine.

De GTstreet RS is een monsterlijke wagen, gebaseerd op de 911 Turbo S. Hoewel de auto een vrij krankzinnig exterieur heeft (daar komen we later op terug), is het voornamelijk te doen om de krachtbron van het beest. De 3,8-liter zescilinder die normaliter een meer dan voldoende 580 pk produceert, wordt door TechArt nog eens extra uitgeknepen. Dankzij de ‘Powerkit’ van het bedrijf en een stel nieuwe VTG turbo’s komt het totaal uit op 770 pk en 920 Nm. Als gevolg schiet de auto in 2,5 seconden naar de 100 km/u. In 8,1 seconden tikt de GTstreet RS de 200 km/u aan. Zijn topsnelheid is elektronisch gelimiteerd tot 340 km/u, maar 360 km/u schijnt mogelijk te zijn. Lachen.

Zoals gezegd is ook de buitenzijde van de uitgedikte 911 een blikvanger. TechArt heeft de koets van de Turbo S naar eigen zeggen flink lichter weten te maken door een bootlading aan carbon te gebruiken. Tegelijkertijd zijn deze onderdelen scherp vormgegeven. Het bedrijf heeft de auto o.a. nieuwe voor- en achterbumpers gegeven, evenals luchtroosters, een actieve voorspoiler, een massieve achterspoiler, luchtinlaten en een dikke diffuser. Een nieuw uitlaatsysteem met vier knalpijpen zorgt voor het betere geluid. De binnenkant is vrijwel in zijn geheel bedekt in alcantara.

TechArt heeft nog niet duidelijk gemaakt hoeveel de GTstreet RS moet kosten. Wel weten we dat er niet bepaald veel exemplaren gemaakt zullen worden. TechArt maakt slechts 10 stuks van de krachtige wagen.