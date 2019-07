Autoblog advies: hybride alleskunner voor 30.000 euro

Als je een beetje met je tijd mee gaat, is er dan nog wat leuks te krijgen? Team autoblog zoekt het voor u uit!

De ideale auto bestaat niet. Er is altijd wel iets aan te merken. Zeker als je op zoek gaat naar een occasion, dan zal er altijd wel ergens een concessie gedaan moeten worden. Met name als je veel eisen hebt, is er geen ontkomen aan. In de meeste gevallen weten we met redelijk wat alternatieven op de proppen te komen, maar in dit geval werd het wat lastig. We zijn namelijk aan het zoeken voor Autoblog-lezer Frederik.

Ondanks het feit dat Frederik geen laadpaal heeft, zou hij heel erg graag een plug-in hybride willen hebben. Wat wel belangrijk is, is dat de auto net zo luxe is als de huidige auto, een Ford Mondeo. Zo wenst Frederik items als stoelverwarming, goede stoelen en voorruitverwarming. Het liefst wil hij een SUV of een stationwagon. Was dat alles? Nee, de auto mag niet van voor 2017 zijn en moet niet te veel gelopen hebben. Oh ja, ook adaptieve cruise control, een elektrische kofferklep en dergelijke moeten aanwezig zijn. Is dat mogelijk? De wensen en eisen vind je in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Ford Mondeo wagon Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 30.000 Jaarkilometrage: 25.000 km Brandstofvoorkeur: Hybride (benzine) Reden aanschaf andere auto: We zoeken een zuinigere en modernere auto met veel opties. Gezinssamenstelling: 2 volwassenen + 2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Zweeds en Duits No-go modellen / merken: Opel en Franse auto's

Om maar meteen antwoord te geven: nee. Het is niet mogelijk. In principe kan het wel, maar de prijs komt dan (ver) boven het budget.

Wat mis je door de no-go’s?

Er wordt een populair merk van weleer en een complete natie bedankt voor hun diensten. In principe mis je niet heel erg veel, want de merken hebben niet echt veel in de aanbieding wat direct passend is qua wensen en eisen. Echter, zoals hierboven al aangegeven, dat gaat sowieso een heel lastige opgave worden. Een Opel Ampera-e is wellicht iets te veel van het goede. Je kan ook de helft in de zak houden en kiezen voor een Citroen DS5 HYbrid4. Deze heeft een prettige combinatie van een elektromotor met een dieselmotor. Omdat de DS5 wars is van enige vorm van sportiviteit, is de rijervaring heel verfrissend: de auto is juist zeer comfortabel. Het is een rijdende lounge, een beetje zoals de Alfa Romeo Brera dat ook is. Stijlvol cruisen tot en met. Voor 15 mille vind je erg fraaie exemplaren. Dus nee, je mist eigenlijk niets door de ‘no-go’s.

Mitsubishi Outlander PHEV Instyle+

€ 29.950

2016

65.000 km

In principe komt de Mitsubishi Outlander PHEV nog het dichtste bij de gestelde eisen. In de juiste uitvoering is de auto zeer compleet uitgerust. Ook kun je de Outlander PHEV’s vinden van zeer recente bouwjaren, met relatief weinig kilometers op de klok. De Outlander is ruim en sinds de facelift in 2016 voorzien van een fraaier interieur en exterieur. Kortom, een toppertje. Zelfs de wegligging is niet verkeerd, net als een Lancer Evolution beschikt de Outlander PHEV over Active Yaw Control (AYC) en bevindt het zwaartepunt zich relatief laag, in dit geval dankzij de accu’s. Qua betrouwbaarheid staat de auto ook nog eens hoog aangeschreven. Zeker als je geregeld de auto aan de lader zet, kun je hiermee erg zuinig rijden. Nadelen? Als de accu’s leeg zijn, stijgt het verbruik enorm hard, zeker als je harder rijdt. Ook is het niveau van verfijning niet op Audi-niveau qua interieur. En het hele land staat vol met deze apparaten. Echter, qua gestelde wensen en eisen is de Outlander PHEV de auto die het beste voldoet.

BMW 330e Performance Line (F30)

€ 29.500

2016

60.000 km

Concessie time! Het is alweer gedaan. De Mitsubishi Outlander is niet alleen de beste optie, maar ook de enige mogelijkheid gezien het eisenpakket. Dus nu over naar auto’s die daarbij ‘in de buurt’ komen. De BMW 330e is een bijzonder prettige automobiel in zijn soort. Zo leuk om te rijden als een 330i is de 330e niet, daar zijn de reacties te traag voor en het gewicht te hoog. Maar in dit rijtje is het zeker de ‘rijdersauto’. Alles is relatief, uiteraard. Het grootste nadeel is dat de 330e er enkel als sedan is geweest, een Touring heeft nooit tot de mogelijkheden behoort, helaas. Ook zul je het moeten doen met een exemplaar met iets meer ervaring dan gewenst. Zeker als je absoluut vast wil houden aan de luxe items. Die waren bij BMW bijna allemaal optioneel en nog eens vrij prijzig ook. Een complete 330e is aanzienlijk duurder. Mocht je achterwielaandrijving niet ze belangrijk vinden en ruimte des te meer, dan is de BMW 220xe een optie.

Mercedes-Benz C350e Estate (S205)

€ 29.990

2015

90.000 km

De grote concurrent van de BMW 330e was destijds de C350e. In principe waren beide auto’s gestoeld op eenzelfde principe. Men neme een middenklasser met een potente benzinemotor, plakt daar een elektrische motor en accu aan vast en je hebt een uitstekende PHEV voor de imago-bewuste middenmanager. Ten opzichte van de BMW 330e is de Mercedes C-Klasse een stukje potenter, de combinatie levert maar liefst 279 pk. Daarmee is het absoluut een vlotte auto te noemen. Net als de BMW is de Mercedes niet bijzonder ruim te noemen. Zeker als je wat groter van stuk bent, komt de B-stijl wel erg dichtbij. Ook op de achterbank en in de kofferbak is er maar net voldoende ruimte. Gezien de nieuwprijs valt dat best wel tegen. Maar de C350e is in eerste instantie luxe, in tweede instantie pas pakezel.

Volkswagen Passat Variant GTE Highline (B8)

€ 29.950

2016

85.000 km

Dit moet toch wel een de meest ‘Nederlandsche’ auto’s aller tijden zijn. Een Volkswagen, een stationwagon, een kleine 1.4, plus een hoop subsidie maakten deze auto een absolute kaskraker. In Nederland althans. De naam ‘GTE’ is eigenlijk zeer misleidend, met name die eerste twee letters. Deze auto is ab-so-luut niet sportief. Moet je de Passat dan links laten liggen? Nee, doe dat vooral niet. Want ondanks het feit dat de auto nergens in uitblinkt, laat ‘ie ook nauwelijks steken vallen. Het interieur is zeer verzorgd. Nog niet op ‘premium’-Duits niveau, maar het scheelt niet veel. Het verschil met de Outlander is groot. De Passat is een fijne allrounder. Als je je best doet, is het mogelijk om er vrij zuinig mee te rijden, maar het is zeker geen sinecure. Qua luxe zit het met de meeste Passats GTE behoorlijk snor. Ook is het aanbod behoorlijk riant. Alleen moet je het wel doen met een iets ouder exemplaar dan gewenst, met iets meer ervaring dan gewenst. Maar ja, het was al duidelijk dat er concessies gemaakt moesten worden.

Lexus RX450h 2WD Luxury Line (AL10)

29.900

2014

140.000 km

Tsja, die eerste generatie PHEV’s gaven meer een inzicht in wat er mogelijk was, dan dat het daadwerkelijk al de toekomst was. De PHEV zal die historie ingaan als het autotype waarmee men zich een groen imago kon aanmeten, dankzij het slim inzetten van technologie. Het gebruik van de auto is doorslaggevend voor het verbruik. Tenzij je in een heel bijzondere situatie zit, zal het verbruik in dit geval tussen de 1 op 11 en 1 op 15 liggen, wat uitstekend is voor dit soort grote en luxe auto’s. Doch waarom niet de PHEV parkeren en gaan voor een uitstekend ontwikkelde reguliere hybride? De Lexus RX450h is een van de fijnste auto’s in zijn klasse. Waanzinnig dynamisch is de auto niet (ook de F-Sport niet) en in zwaar terrein speelt ie ook niets klaar. Voor dagelijks gebruik voldoet ‘ie uitstekend. Wat erg prettig is aan deze auto is het ongekend hoge comfortniveau. De Lexus RX is bijzonder stil en uiterst verfijnd. Typisch zo’n auto die telkens prettiger wordt naarmate je er langer mee rijdt.

YOLO: Fisker Karma EVer Eco Chic

€ 29.900

2012

160.000 km

Wil je zo veel mogelijk bewonderende blikken met een PHEV voor 30 mille? Kijk niet verder en koop een Fisker Karma. Op de foto’s ziet de auto er al geweldig uit, in het echt zijn ze helemaal briljant. Het is gewoon een rijdende concept car. Dat geldt helaas ook voor de afwerking, want die is niet op het niveau van de beoogde concurrentie. Qua rijden is de Fisker Karma overigens een machtige auto: snel in een rechte lijn en met een uitstekende wegligging. Onderhoud en onderdelen zijn te regelen, maar je moet even je adresjes zoeken. Vandaar de wat grotere afschrijving. Als je het vermogen van de Karma aanspreekt, is het niet een bijzonder zuinige PHEV. Maar laten we eerlijk zijn, dat geldt voor alle PHEV’s. Het verschil tussen zuinig rijden en zeer onzuinig is echt enorm te noemen. Alles hangt af van de discipline van de bestuurder. In de Fisker heb je vooral het voordeel dat je er fantastisch goed uitziet terwijl je rijdt.

