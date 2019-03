Dit is hoeveel seconden sneller de F1-teams dit jaar zijn

De antwoorden zullen je verbazen.

Het Formule 1-seizoen van 2019 is deze week eindelijk begonnen, alhoewel zeker niet op de manier waarop iedereen had gehoopt. In de kwalificatie vanochtend had het fabrieksteam van Mercedes wederom een gigantische voorsprong op zijn naaste concurrenten. Zijn auto mag in de ogen van de ‘pundits’ dan iets teveel in het rond spartelen, Lewis Hamilton kon er vrij eenvoudig zijn achtste pole position op het circuit mee grijpen. Ten opzichte van afgelopen jaar is de Mercedes er echter niet enorm op vooruit gegaan.

Wie de wintertestweken enigszins in de gaten heeft gehouden, zal hebben gezien dat met name de strijd in het middenveld bijzonder spannend zal worden. Afgelopen jaar zaten deze teams al redelijk dichtbij elkaar, komend seizoen lijken de onderlinge verschillen nog kleiner te zijn.

Om een iets duidelijker beeld van de situatie te krijgen, heeft een gebruiker op Reddit na afloop van de kwalificatie een blik geworpen op de keiharde cijfers. Het doel: uitvinden welk team er ten opzichte van de Grand Prix van Australië van 2018 het meest op vooruit is gegaan. De resultaten zijn fascinerend.

Kimi Raikkonen heeft duidelijk een goed jaar uitgekozen om terug te keren naar het inmiddels omgedoopte team van Sauber. Na een aantal broodmagere jaren te hebben ervaren vond het team in 2018 zijn snelheid weer, uiteraard met dank aan Alfa Romeo, teambaas Frederic Vasseur en stercoureur Charles Leclerc. Gedurende het jaar wist het team zich te ontpoppen tot een vaste kracht in het middenveld. Het team heeft deze trend over de winterperiode door kunnen zetten. In vergelijking met vorig jaar was het team namelijk meer dan 2,2 seconden sneller. De Vliegende Fin reed zijn bolide in 1:22.314 over het circuit in Melbourne.

Aan het andere eind vinden we het uitermate teleurstellende Williams. Het eens zo succesvolle team heeft een dramastart van het seizoen achter de rug en na de kwalificatiesessie in Albert Park blijkt dat de equipe uit Grove zijn mojo nog niet heeft gevonden. Waar álle constructeurs in het middenveld tenminste 0.970 seconde (Renault) sneller zijn dan vorig jaar, is Williams er slechts één tiende van een seconde op vooruit gegaan. En omdat het in 2018 ook niet de snelste van het veld was, bedraagt de achterstand op de nummer negen (op twee duizendste na) precies 1,8 seconden. En dan praten we over de snelste ronde van het team. Pijnlijk. Voor Robert Kubica was het dan ook niet zijn gedroomde terugkeer. Sterker: de Pool viel met slechts 0.054 seconde binnen de gevreesde 107 procent-regel, die door Hamilton op 1:26.121 was gezet.

Tussen deze uiteinden herkennen we ook in Toro Rosso een grote stijger. De Italiaanse equipe was ruim twee seconde sneller dan een jaar terug. In het eerste gedeelte van de kwalificatie noteerde Daniil Kvyat de snelste tijd. Voor de teams aan de kop is de toename logischerwijs kleiner. Dat gezegd hebbende is het interessant om te zien dat Mercedes ook hier Ferrari heeft afgetroefd. De Italianen hebben op hun beurt hetzelfde gedaan bij het team van Red Bull. De snelste tijd van de Oostenrijkse renstal staat op naam van Max Verstappen, die morgen vanaf P4 start.

Hoewel het interessant is om dergelijke cijfers onder de loep te nemen, betekent het niet per se dat dit ook de slagvolgorde zal zijn voor komend seizoen. In de loop van het jaar zullen de teams immers flink aan de auto werken om deze te verbeteren. En aangezien de marges met name in het middenveld – vijf (!) teams zitten binnen ongeveer twee tienden van elkaar – zo klein zijn, zullen we in deze categorie nog lang geen winnaar kunnen aanwijzen. Dat Mercedes voorlopig geldt als de maatstaf, dat mag echter wel duidelijk zijn.