Ook supermarktketen Jumbo gaat elektrisch

De sponsor van Max zet de groene bloemetjes buiten.

Supermarktketens zijn doorgaans niet een onderwerp van gesprek bij Autoblog. Gek genoeg is Jumbo dat wel. De trotse sponsor van Max Verstappen wordt namelijk geleid door petrolhead Frits van Eerd. De man is dusdanig auto- en autosportgek dat hij niet alleen Formule 1 coureurs sponsort alsmede Le Mans raceteams, maar ook daadwerkelijk plaats neemt achter het stuur. Vandaag gaan we het niet hebben over de prive-collectie van Frits van Eerd, maar het wagenpark van Jumbo supermarkten.

Jumbo heeft zichzelf het doel gesteld om hun carbon footprint terug te dringen. Het doel is om in 2020 een een halvering van de CO2-uitstoot te realiseren ten opzichte van 2008. Om dat te halen, moet de vloot vrachtwagens aangepakt worden. Nu zijn deze al een stuk schoner dan voorheen, maar diesel blijft diesel en er zijn nieuwe technieken beschikbaar. Zoals een elektrische vrachtwagen.

Uiteraard had Jumbo kunnen wachten op de Tesla Semi, maar voordat die auto gebruiksklaar is en de kinderziektes eruit zijn, is het al 2025. Gelukkig zijn er meerdere fabrikanten die zich bezighouden met elektrische vrachtwagens. Sterker nog, Jumbo heeft gekozen voor een zeer Nederlands product! Het is namelijk een Daf CF Electric. De Daf CF is een medium grote vrachtwagen, uitstekend geschikt voor distributiewerk.

De motor is ontwikkeld door VDL. De elektromotor levert een maximumvermogen van 210 kW, omgerekend zo’n 286 pk. Bij vrachtwagens is vermogen niet zo heel belangrijk, het koppel des te meer. De elektromotor levert vanaf 0 toeren direct 2000 Nm. De vrachtwagen beschikt over een 170 Kwh accu. De actieradius is wel een dingetje, want na 100 km is de accu alweer leeg. Jumbo gebruikt de elektrische vrachtwagen in eerste instantie als proefballon om ervaring op te doen.

Of Rubens Barichello en Jan Lammers de vrachtwagens gaan besturen is niet bekend, maar lijkt vrij onwaarschijnlijk.