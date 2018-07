Singer en F1-team Williams 911 met 500 pk is af

En het leuke is dat het ding nog geen 1.000 kilogram weegt.

I love it when a plan comes together, aldus John “Hannibal” Smith. Dat is zeker het geval bij deze Singer. Vorig jaar werd dit project, onder de naam Dynamics and Lightweighting Study (DLS), aan het publiek gepresenteerd. Op wat mooie specs en computerplaatjes na, was er nog geen tastbaar product.

We zijn inmiddels vele maanden verder en de auto is af. Man, wat is het een gigantisch lekker apparaat geworden. In samenwerking met Williams Advanced Engineering is deze Singer tot stand gekomen. Het merk spreekt over de meest geavanceerde luchtgekoelde 911 ooit. Naast Williams zijn er tal van andere technische partners verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat, zoals Recaro, Michelin, Momo en BBS.

In de basis kijken we naar een 964. De standaard 3.6 liter grote boxermotor werd opgepompt naar 4.0 liter en is goed voor maar liefst 500 pk. Het blok jankt door tot 9.000 toeren per minuut. Dankzij het gebruik van magnesium, titanium en koolstofvezel wisten Singer en Williams het gewicht onder de 1.000 kilogram te houden.

Er komen 75 exemplaren van deze Singer. De auto is dit weekend te bewonderen op de Michelin Supercar Paddock tijdens het Goodwood Festival of Speed. Ook neemt de auto deel aan de heuvelklim. Wie niet in de gelegenheid is om dit weekend naar Goodwood af te reizen, krijgt later dit jaar een herkansing. De 911 is eind augustus ook aanwezig tijdens de Monterey Car Week.