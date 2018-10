Hè, wéér twee Formule 1-coureurs gestolen

Het gaat de goede kant op.

Het vijfde Formule E-seizoen staat alweer voor de deur en nagenoeg ieder team heeft zijn rijdersduo gepresenteerd. Dit jaar heeft de relatief nieuwe raceklasse, die komend seizoen met een nieuwe, spectaculaire auto gaat rijden, meer talent binnen weten te harken dan ooit tevoren. De line-up van Mahindra Racing is hier het laatste bewijs van, daar Formule E-rot Jerome d’Ambrosio en DTM-kampioen Pascal Wehrlein het duo vormen.

Daarmee speelt het team wellicht in op het idee dat de Formule E een laatste oord is voor vergeten Formule 1-coureurs, ongetalenteerd zijn ze zeker niet. Met name de nog maar 23-jarige Pascal Wehrlein heeft een net cv voor zijn leeftijd. In aanloop naar zijn tweejarige stint in de Formule 1 werd de Duitser in 2015 de jongste DTM-kampioen ooit, nadat hij eerder in de Formule 3 Euro Series vice-kampioen was geworden. D’Ambrosio heeft een minder indrukwekkend cv. De Belg kwam in Europa nooit helemaal uit de verf, maar in Azië werd hij vice-kampioen in de GP2. Dat gezegd hebbende, twee jaar Formule 1 (Marussia en Lotus) en vier jaar ervaring in de Formule E zullen hem ongetwijfeld helpen.

Met de aankondiging van d’Ambrosio en Wehrlein vervangt Mahindra Racing zijn volledig line-up. Nick Heidfeld, voormalig F1-coureur voor (BMW) Sauber, Williams en Jordan, wordt aangehouden als testcoureur, maar de toekomst van Felix Rosenqvist is nog onduidelijk. Wellicht betekent de stilte dat de snelle Zweed, net als Fernando Alonso, inderdaad de overstap naar de IndyCar zal gaan maken.

Hiermee krijgt de volledig line-up coureurs in de Formule E nog meer zwaarte. Komend seizoen zien we o.a. Robin Frijns, Sebastian Buemi, Alexander Albon, Lucas di Grassi, Jean-Eric Vergne, Piquet Jr., Felipe Massa, Antonio Felix da Costa, Gary Paffett én Stoffel Vandoorne op de grid.