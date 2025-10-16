Nieuwe 718-concurrent (met verbrandingsmotor!) komt uit onverwachte hoek

De ontwikkelingen voor een nieuwe middenmotor-sportauto zijn in volle gang!

Porsche voelt de druk groeien. De productplanning is dan ook flink opgeschud. Zo ook die van de elektrische 718. Om het allemaal nog wat vervelender te maken voor Porsche staat er een nieuwe concurrent op: Hyundai.

Het Zuid-Koreaanse merk heeft zich langzaam maar zeker ontpopt tot massamerk, maar ook tot een optie voor de sportieve rijder. De N-lijn was lekker gevuld met de opgepompt i20 en i30, maar die zijn er helaas niet meer. Alles was vergeven toen bleek hoe goed de Ioniq 5 N was. Het vervolg van de N-lijn ligt echter deels bij verbrandingsmotoren.

Hyundai-sportauto met middenmotor

Het hoofdkwartier heeft in de eigentaal een YouTube-video geplaatst. Tenzij je Koreaans kunt verstaan, kun je beter hier blijven om de interessante quotes uit de video mee te krijgen. In het fragment komt Kim Dae-hee aan het woord. Hij is onderzoeker binnen de Engine Design-afdeling van Hyundai. Zijn werk bestaat uit het onderzoeken en ontwerpen van motorsystemen. Zowel elektrische als op dinosap.

Dae-hee geeft in de video het een en ander prijs. Hij zegt: ”We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van de MR-motor.” MR staat voor middenmotor waarvan het vermogen naar de achterwielen gaat. Zo’n auto heeft Hyundai nog nooit gebouwd. Het merk fantaseerde er wel een aantal keer over met verschillende conceptauto’s, zoals de RM20e, RM19 en de RM15. RM staat dan weer voor ‘Racing Midship’ waarbij het laatste deel wijst op een middenmotor.

De onderzoeker vervolgt: ”De MR-motor is een compleet nieuwe motor en het ontwerp en de configuratie ervan verschillen aanzienlijk van die van andere motoren.” Het zou gaan om een “een krachtige, prestatiegerichte motor” die ”voldoet aan de prestatie-eisen van de markt en deze probleemloos in massaproductie te nemen”. Klinkt allemaal erg goed.

Aangezien het een compleet nieuwe motor is, is het geen aftreksel van de V8 van Genesis die in de Le Mans-auto komt te liggen. Helaas houdt de informatie hier voorlopig op. Onthoud, voordat je een nieuwe 718 gaat bestellen; er komt nog een concurrent van Hyundai N aan.

Hoofdfoto (ter illustratie): Hyundai RN22e

Via Torque Cafe