Deze 7 Serie is chique en paars

Hopelijk hebben jullie ook een mening. De keuze is immers reuze.

Een moet de eerste keer zijn. Kleuren en de BMW 7 Serie. Op een of andere manier blijkt het zeer populair te zijn onder de lezers. Met name de aparte kleuren op goedkeuring rekenen. Dat is op zich wel begrijpelijk. Zo’n grote, statige en luxe slee in een opvallende kleur is natuurlijk hilarisch. Zeker als iemand daadwerkelijk zijn 7 Serie in een bijzondere kleur heeft laten spuiten. Een wrapje geeft aan dat je niet echt lef hebt. Nee, je moet een opvallende kleur bestellen of laten samen stellen bij BMW Individual GmbH.

Zo heeft @Jaapiyo al eens een blauwe 7 Serie met rood interieur gespot. En @RubenPriest heeft deze blauwe 7 Serie met rood interieur gepost. En ook Austin Gelb zijn we al eens tegengekomen. Zelfs stijlvol roze is geen enkel probleem.

Toch kennen die auto’s twee problemen. Ten eerste de motoren: de meeste ‘Dikschiffs’ zijn van het type 750i of 760i. Niets mis mee, maar zo’n ‘standaard’ 740 loopt al geweldig en past iets beter in het Nedrlandse belastingklimaat. Ander nadeeltje: zou jij in een auto in zo’n kleur willen, durven of kunnen rondrijden? Daar komt deze 7 Serie van BMW Individual om de hoek kijken. Het is een 740iL, dus de standaard motor met de lange wielbasis. Optioneel is wel het M-Sport pakket aangevinkt. Dat had niet gehoeven.

Maar het meest bijzondere is toch wel de kleur van de Siebener. ‘Wildberry’ is een kleur die we nog niet veel hebben gezien bij een andere BMW’s. Het zit aan de foute kant van smaakvol en aan de goede kant van interessant. Helaas is er gekozen om alle aluminiumstrips in het zwart te spuiten. Het zou ongetwijfeld cool zijn, maar het doet te veel denken aan de ‘basis’-uitvoeringen auto’s. Het beige interieur contrasteert overigens uitstekend en ziet er absoluut niet besmettelijk uit. Een van die twee bevindingen is overigens niet waar. Technisch gezien is de auto helemaal standaard, dus onder de kap een motor met 326 pk, net als de twaalfcilinder 750i van de late jaren ’90.