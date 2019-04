Deze 900 pk sterke AMG kost 750 mille

Kost wat. Dan heb je ook wat.

De Mercedes-Benz G-Klasse is een beetje een tegenstrijdige auto. Beter gezegd, de sportieve varianten ervan. Een G350d is een perfect werkpaard met manieren. Die auto’s zijn extreem sterk, er kan een zware kar achter en ze bieden voldoende luxe. Maar als AMG begint het een beetje zot te worden. Er wordt heel veel moeite gestoken in een basis die de moeite van het tunen niet waard is.

De G-Klasse is namelijk een échte terreinwagen, met een ladderchassis en separate carrosserie. Als luxe personenwagen is dat niet de beste basis, integendeel. Dat maakt de eigenaren totaal niets uit. De G63 AMG verkoopt beter dan de goedkopere G500. Van de vorige G-Klasse (er is sinds kort een nieuwe) was er zelfs een model bóven de G63 AMG, de G65 AMG. Dat was de auto voor de Rupsjes Nooit Genoeg onder de miljonairs.

Echter, de heren van Brabus kwamen erachter dat de G65 AMG gewoon een aardig begin was, meer niet. Met de Brabus ‘900’-uitvoering trekt Brabus alle registers los. Werkelijk elk onderdeel wordt vervangen door iets beters, sterkers en duurders. Ondanks dat deze auto meer weegt dan mijn zus (wat geen sinecure is), is de auto voorzien van echt koolstofvezel. Zo is de enorme motorkap gemaakt van het ultralichte materiaal.

Onder die kap vinden we een beest van een V12. Standaard is het blok voor 630 pk en 1.000 Nm. Het complete blok is onder handen genomen en het eindresultaat is angstaanjagend. De 6,3 liter grote motor levert 900 pk! Het maximum koppel is 1.500 Nm, maar omdat de bak en aandrijfassen moeite hebben met zoveel kracht, wordt het begrensd op 1.200 Nm. Het resultaat is dat deze auto in 3,9 seconden naar de 100 km/u accelereert. Omdat Brabus een fabrikantstatus heeft en dit een heuse fabrieksauto is, heeft deze Brabus 900 een opgave voor het gebruik. Gemiddeld doet die volgens Brabus 1 op 5. De uitstoot is bijna een halve kilo (456 gram CO2) per kilometer.

Uiteraard is zo’n Brabus behandeling peperduur. Meestal krijgen we een ‘Prijs op aanvraag’ bij dit soort wagens, maar Hollmann International heeft een prijskaartje op een nieuw exemplaar geplakt. De handelaar in uiterst exclusieve auto’s wil er namelijk graag 750.000 euro voor hebben! Houd die 750.000 euro even in je achterhoofd en neem en kijk nog eens goed naar deze auto.

Aanschouw items als de handgreep voor de passagier, het ouderwetse navigatiesysteem en de C-klasse middenconsole. Het mooiste is nog de speaker in de kofferbak, alsof ‘ie op het laatst bij de Halfords erin is geflanst. Daarentegen zie je overal de mooiste leersoorten. Tevens is de auto voorzien van twee separate zetels achterin. Ontwaak de innerlijke Russische cokedealer in jezelf en vernietig je spaarvarken. De advertentie kun je hier bekijken.