Deze Viper met middenmotor is briljant

Ze hebben het eigenlijk verkeerd gedaan bij Dodge.

Het is vrij lastig om de impact van de Dodge Viper te omschrijven. Dodge was de semi-sportieve en betaalbare tak van Chrysler. Een beetje zoals Seat zich verhoudt in de Volkswagen Group. Stel je voor dat Seat ineens met een supercar op de markt zou komen, uit het niets.

Chrysler had een paar modale middenklassers in de showroom staan en een omgekatte Mitsubishi 3000GT, die onder de naam Stealth verkocht werd. Maar een buitenissige Roadster met een V10 met een slagvolume van maar liefst 8 (!) liter? Dat was wat anders. Te meer omdat de Viper enkel als Viper verkocht werd in de States. Er was geen Plymouth of Chrysler versie van.

Net als vele andere gave auto’s was de Viper een ingeving van Bob Lutz. Zijn idee was om de Cobra opnieuw tot leven te wekken. Dat betekende een grote motor voorin, twee stoelen in het midden en aandrijving op de achterwielen. Maar het had dus nog buitenissiger kunnen worden met de Viper.

Stel dat de Viper een middenmotor zou hebben gehad? Net als de latere Ford GT en de binnenkort te lanceren Chevrolet Corvette (C8)? Dat is een vraag die Abimelec Arellano zich ook afvroeg. In tegenstelling tot velen is hij een begenadigd ontwerper en redelijkst ontwerpen.

Het resultaat is gebaseerd op de GTS, de dichte variant van de Viper. Normaal gesproken zien wij bij rendering een paar extra lijntjes en that’s it. Niet in dit geval, vanuit alle hoeken kun je zien hoe briljant deze auto eigenlijk is. Dan is het woord nu aan u. Had Chrysler dat hele ‘Cobra’-reïncarnatie idee moeten laten varen en deze moeten bouwen. Of is juist het origineel veel stoerder? Laat het weten, in de comments.