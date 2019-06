Renault Sport lanceert drie rappe Clio’s

Niet voor de aspirant coureur, maar de amateur- en professioneel coureur.

Dit weekend is erg belangrijk voor Renault Sport. Het Formule 1 circus bezoekt het circuit van Paul Ricard voor een heuse Grand Prix. Renault Sport zal aan de start verschijnen met Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg. Maar Renault Sport doet niet alleen aan Formule 1, maar aan alle vormen van autosport.

Vorig jaar al mochten de pk-fluisteraars uit Dieppe zich bezig houden met de vijfde generatie Clio. In dat jaar hebben getest op betrouwbaarheid, prestaties en kostenbeperking. Het resultaat is niet één, niet twee, maar drie Clio’s Renault Sport: de Clio Cup, Clio Rally en Clio RX.

De basis van alledrie de competitie-Clio’s is de Clio RS Line. Het onderstel maakt gebruik van een pseudo-McPherson ophanging aan de voorkant en een H-as aan de achterkant. Het Franse Bos Suspension mocht de schokdempers leveren, die niet afstelbaar zijn. Dan de motor. Dat is in alle drie de gevallen een 1.3 TCe van Renault. Dankzij een flinke turbocompressor van de firma Garrett levert de viercilinder een gezonden 170 tot 180 pk, afhankelijk van de regelgeving. Dat is ook het geval met de maximum beschikbare hoeveelheid trekkracht: 280 tot 320 Nm.

De snelle Clio is 4,05 meter lang, 1,99 meter breed en 1,40 meter hoog. De spoorbreedte aan de voorkant is 1,50 meter, achter is deze 1,49 meter. De wielbasis is met 2,58 krek eender. Het leeggewicht van de rappe Clio is een beetje afhankelijk per competitie. Schakelen gaat middels een sequentiële bak van Sadev. De koppeling komt bij de specialisten Sachs vandaan en tussen de voorwielen zit er een sperdifferentieel van ZF die de krachten verdeelt. Uiteraard zit er ook een rolkooi in.

Alle drie de varianten zullen gebouwd worden in de fabriek van Renault Sport in Dieppe. Na de zomervakantie worden de auto’s getoond tijdens de betreffende autosportevenementen. Vanaf oktober 2019 zijn de rappe Clio’s te bestellen, zodat je in 2020 aan de start kan verschijnen.