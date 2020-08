Dít is de Rolls-Royce Dawn Silver Bullet

Rolls-Royce laat de eerste beelden zien van de Dawn Silver Bullet, een speciale versie van de Britse cabrio.

Wat vage schetsen hadden we al gezien, maar nu is het tijd voor het echte werk. Rolls-Royce heeft namelijk de eerste plaatjes van de Dawn Silver Bullet laten zien. Deze tweezitscabrio moet je doen denken aan een tijd vol met glitter en glamour, toen we nog geen smartphones en sociale media hadden. Namelijk de tijd van de jaren ’20. Van de vorige eeuw, welteverstaan.

Een oude Rolls hebben we vandaag al voorbij zien komen, maar in tegenstelling tot die elektrische bolide is deze Silver Bullet geen restomod. Nee, de Dawn Silver Bullet is een speciale variant van de reguliere Dawn. De meest ingrijpende wijziging is dat je standaard de Aero Cowling krijgt. Daardoor wordt deze Dawn meteen weggestreept als ‘ultieme familiebak’.

Verder krijg je vooral heel veel zilver. De cabrio is namelijk gespoten in de kleur Brewster Silver Paint, een ‘ultra’ metallic. Deze moet je doen denken aan ‘epische trials auto’s’ uit het verleden van Rolls-Royce, zoals de Silver Dawn, de Silver King, de Silver Silence en de Silver Spectre. Die zilveren kleur heeft Rolls doorgetrokken naar de Aero Cowling, die tussen de twee stoelbulten een Silver Bullet-plaatje heeft.

Het interieur lijkt op de foto’s een zee van beige/bruin leer te zijn, afgewisseld met zilveren en zwarte accenten. Het gedeelte achter de stoelen lijkt zelfs koolstofvezel te zijn, niet per se een materiaal dat ons doet denken aan de jaren ’20. Of echt Rolls-Royce aanvoelt. Rolls zei al eerder dat de Silver Bullet deze koolstofvezelaccenten zou krijgen, we hopen maar stiekem dat het in de rest van het interieur wel meevalt.

De foto’s maakte Rolls-Royce in Italië, nabij het Gardameer, tussen Venetië en Milaan. Rolls gaat vijftig stuks van de zilveren cabrio maken, een prijs is niet bekend gemaakt.