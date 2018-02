Volvo wil Mercedes en BMW achterna met SUV-Coupé?

You were the chosen one!

De bejubelde veelvuldig bekritiseerde SUV-coupés beginnen aardig vertegenwoordigd te worden op de markt. Met name in Duitsland is het goed raak, daar Mercedes en BMW respectievelijk de GLC Coupé en de nieuwe X4 aan de man proberen te brengen. Nu blijkt dat de wagens relatief goed verkopen, begint het op de markt brengen van een dergelijke wagen voor meerdere fabrikanten aantrekkelijk te klinken.

Zo heeft vicepresident Lex Kerssemakers van Volvo tegenover het Britse AutoExpress laten weten dat het merk overweegt eenzelfde richting in te slaan, mocht de tijd rijp zijn. Volvo heeft momenteel al een ruim aanbod aan SUV’s, van redelijk compact tot flink groot. Na de XC90 en XC60 kregen we recentelijk nog de kleinere XC40 voor de kiezen.

In hetzelfde gesprek geeft Kerssemakers aan dat Volvo niet per se staat te springen om haar huidige gamma verder uit te breiden met allerlei ongebruikelijke auto’s, maar dat het eerder mikt op een uitdieping van de markten waarin ze zich momenteel bevinden. Dit betekent eveneens dat we niet alleen een nieuwe S60 kunnen verwachten, maar ook een nieuwe V40.

De woorden van Kerssemakers worden kracht bijgezet door het feit dat Volvo recentelijk de XC50 naam heeft vastgelegd, wat wijst op een mogelijke uitbreiding van haar modellengamma. Hoewel Lex aangeeft dat Volvo allereerst wil zorgen dat al haar modellen een elektrische variant hebben, is het goed mogelijk dat de SUV-coupé zo snel als 2020 op de markt komt.

Beeld: Volvo XC Coupé Concept