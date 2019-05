Dit is de Superb die je wil hebben

Het leven bestaat uit compromissen. Dit compromis is absoluut niet verkeerd.

De Skoda Superb is een waanzinnig succesnummer voor Skoda. In een marktsegment waar echt zware klappen vallen, weet de gigantische Tsjech goed weerstand te bieden tegen de concurrentie.

Bij de eerste gelekte foto’s over de nieuwe Superb was duidelijk dat Skoda niet te veel ging tornen aan het design van de auto. Sommige mensen interpreteren de Skoda Superb als saai. Het is bewust een verstandige auto zonder te veel tierlantijntjes. Het is vooral een auto die heel erg goed doet wat ‘ie moet doen: ruim, veilig en relatief betaalbaar. Niet direct echt punten waarvan het bloed sneller gaat stromen bij de gemiddelde petrolhead. Maar het is natuurlijk ook welke uitvoering je kiest. Een beige Superb 1.6 TDI Greenline is het ene uiterste, maar de auto die je op deze foto’s ziet mogen er absoluut zijn.

Het is namelijk een Super Combi 2.0 TSI 4×4 Sportline. Zie het een beetje als de Volvo 850 T5 anno 2019. Ruim en comfortabel voor het gezin en representatief genoeg voor de baas. Maar ook leuk genoeg voor papa: de auto smoelt namelijk absoluut niet verkeerd. Wat heet: het is best een dikke auto geworden. Net als de gewone gefacelifte Superb zijn de koplampen een stukje platter, wat de auto een ‘scherpere’ blik geeft. Voor de gelegenheid is een hele hoop chroomwerk in het zwart uitgevoerd. Het interieur is relatief sober, doch smaakvol. Grote sportstoelen, riante uitrusting en lekker veel leder en alcantara. Gewoon keurig.

De leukste Superb van allemaal heeft een 2.0 TSI motor in het vooronder met 272 pk. Het is de motor uit de Golf R en Audi S3. In die auto’s levert het blok aanzienlijk meer vermogen (300 pk) en dan zijn die twee ook nog eens makkelijk te tunen naar meer. Dus met die 2.0 TSI heb je een beetje reserve. Mocht je overigens per se Sportline looks willen met een minder dikke motor, kan dat overigens ook. Ook de 1.4 PHEV kan als Sportline besteld worden. Maar wil je die 272 pk, dan zit je automatisch vast aan de Sportline. Wellicht dat de superluxe Laurin & Klement later nog volgt. De Superb Sportline komt er als hatchback (géén sedan) en als Combi.