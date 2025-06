€100 miljoen aan bpm in mei, welke auto bracht het meest in het laatje?

Nieuwe modellen, exclusieve bolides en zeldzame klassiekers: ook in mei werden weer leuke auto’s op kenteken gezet.

Ruim 30.000 volledig nieuwe auto’s werden in mei toegevoegd aan het RDW-register. Van spotgoedkope Dacia Sandero’s tot een Ferrari SF90 XX Spider met een catalogusprijs van meer dan een miljoen euro.

Onderdeel van deze catalogusprijs is natuurlijk de beruchte bpm en kijkend naar de volledig nieuwe auto’s van de maand mei gaat het dan om bijna 100 miljoen euro die door deze belastingmaatregel naar de staatskas is gegaan! De 11.000+ EV’s hebben daar beperkt aan bijgedragen want met € 667 per auto kom je dan iets boven de 7 miljoen euro uit. Voor de hybride auto’s, waarbij de regels dit jaar zijn aangescherpt, is gemiddeld € 3.230 aan bpm betaald. De benzineauto’s zitten daar duidelijk boven, met een gemiddelde van € 7.417. De volgende stap zou zijn om naar de diesels te kijken, maar dat heeft eigenlijk niet zoveel zin, aangezien dat voornamelijk busjes en campers zijn.

Bij negentien auto’s is zelfs voor meer dan een ton aan bpm afgedragen. Denk daarbij aan modellen zoals de Mercedes-Benz AMG G63 en de Porsche 911 GT3. De topper is echter de Ferrari Purosangue, waarbij je € 148.075 aan bpm mag betalen. En in mei waren dat zelfs vijf stuks.

Tenzij je een auto importeert die ouder is dan 17 jaar en 10 maanden ontkomen we niet aan de bpm. Ondanks deze extra belasting komt er gelukkig nog genoeg leuks op Nederlands kenteken. Ook in mei weer, van nieuwe modellen tot bijzondere exclusieve bolides. We pakken er weer een paar interessante gevallen uit.

DS N°8

Het nieuwe topmodel van DS, de No 8, is één van de nieuwe modellen die we in mei in het RDW-register mochten verwelkomen. Een zeer chique auto die uitsluitend als EV te verkrijgen is, waarbij je een accupakket van 74 of 97 kWh kan kiezen. Bij de FWD Long Range uitvoering levert dat een range op van maar liefst 750 km.

Prijzen beginnen bij € 57.000 voor de Pallas uitvoering met de kleine accu. Ga je voor de AWD Étoile uitvoering met de grote accu en kies je voor flink wat opties, dan kan de prijs oplopen tot zo’n € 84.000. Vaak zie je dat het bij de eerste exemplaren gaat om goed uitgeruste demo’s, maar dat lijkt mee te vallen bij de vier exemplaren die in mei zijn geregistreerd. Daarbij ligt de prijs tussen de € 63.590 en € 70.339.

Naast de No8 zagen we nog vier andere nieuwe modellen op kenteken verschijnen: de BYD Dolphin Surf, de MG S5, de Omoda 9 en de Smart #5.

Ferrari en iets met broodjes

Ferrari’s. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. In mei werden maar liefst negentien volledig nieuwe exemplaren op Nederlands kenteken geregistreerd, een nieuw record! Vijfmaal een 296 GTS, twee Roma Spider’s, een ‘Dodici cilindri’, vijf Purosangue’s, vijf SF90 Spiders en tenslotte een blauwe SF90 XX Spider. Deze laatste is direct de topper van de maand als je kijkt naar de geregistreerde catalogusprijs: €1.007.731.

Ook bij de ‘oudjes’ zitten weer prachtige exemplaren. We hebben het al eerder gehad over de legendarische 375 Plus, maar er waren nog 22 andere exemplaren die werden voorzien van Nederlandse platen.

Foto: Autobedrijf Wim Prins, via @versopkenteken

Eentje halen we even naar voren: een Ferrari 599 GTO. Dit prachtige beest in ‘Nero Daytona’ werd in 2010 nieuw geleverd in het land van de rijzende zon. Een Japanse uitvoering dus, maar in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten zit het stuur gewoon aan de linkerkant. Onpraktisch in Japan, maar dat moet je daar voor een dergelijk statussymbool over hebben.

Via een dealer in Hiroshima is de auto in 2015 naar Engeland gekomen. Eind 2023 verscheen dit exemplaar bij Ferrari Kroymans in Hilversum en vorig jaar kon je ‘m ook bewonderen op Top Marques in Monaco. En nu dus voorzien van mooie gele platen!

Porsches

Foto: Porsche Centrum Gelderland

Voor welke Porsche Supercar zou je gaan? De 959, de Carrera GT of de 918 Spyder? Drie bijzondere auto’s, de we ook tegenkomen in het RDW-register. De zeldzaamste is de 959, waarvan er 292 gebouwd zijn en waarvan er slechts vier op Nederlands kenteken staan. Daarna komt de Porsche 918 Spyder met een oplage van (tada!) 918 stuks, waarvan er 17 een geel kenteken hebben. In mei is een bijzonder exemplaar op kenteken gezet, uitgevoerd in de PTS-kleur Sport Classic Grey. Inderdaad, de kleur van de 997 Sport Classic.

Het minst zeldzaam van deze drie is de Carrera GT, waarvan er 1.270 van de band zijn gerold. Veertien stonden er op Nederlands kenteken en in mei is daar nummertje vijftien bijgekomen.

Foto: Bernards Exclusives

Het betreft één van de laatste exemplaren, nummertje 1234 van 1.270. Nieuw geleverd in het zwart (non-metallic) met een gaaf Terracotta interieur, een combinatie die is toegepast op slechts 16 exemplaren. Een wonderschoon exemplaar dat recent via Bernards Exclusives naar Nederland is gekomen en nu dus geregistreerd is.

Chinese koffie

Een hele andere categorie dan de voorgaande auto’s, namelijk buitenbeentjes in de vorm van vreemde Chinese merken en modellen. In mei werden namelijk opnieuw enkele exemplaren geregistreerd waar de meeste lezers waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben.

Ken je bijvoorbeeld de Haval H6, de Maxus eUniq 6, de Maxus eUniq 5 (zie onder) en de Skywell BE11? Geen probleem, je hoeft je niet te schamen als het antwoord hierop een ‘Nee’ is. Maar dan weet je in ieder geval dat je die op de Nederlandse wegen tegen kan komen.

Foto: Paul van Dalen Automobielbedrijf

Een ander nieuw merk dat je nu op gele platen kan tegenkomen is Wey. Bij de RDW staat de desbetreffende auto onder de merknaam Great Wall Motor Company, maar op zich gaat het om een apart merk dat eigendom is van GWM.

Op de marketingafdeling van Wey heeft waarschijnlijk iemand gezeten die een grote liefhebber is van het bekende bakkie pleur. Of het was iemand die gewoon elke ochtend veel moeite had om wakker te worden, dat kan ook. Het resultaat daarvan zijn de Wey modelbenamingen Mocha, Latte, Macchiato en Coffee. Echt waar, je verzint zoiets niet. Gooi er nog een Espresso bij en je hebt een leuk liedje.

Om het makkelijker te maken is de Coffee 01 een andere naam voor de Mocha, hoewel die nu als 05 door het leven gaat. En de Coffee 02 is een andere naam voor de Latte. Een model dat nu trouwens gewoon 03 heet. Snap je het nog? Of ben je nu ook toe aan een kopje koffie?

Hoe dan ook, in mei is een Wey Coffee 01 op Nederlands kenteken verschenen. Een stevige hybride SUV waarin een 2-liter viercilinder ligt die samen met twee elektromotoren zorgt voor een systeemvermogen van 476 pk en een gecombineerde trekkracht van 847 Nm. Het gewicht van 2.340 kg komt mede door de grote 40 kWh accu, waardoor je zo’n 146 kilometer volledig elektrisch kan rijden. En dat zijn best indrukwekkende cijfers.

V12

De V12 is zeldzaam en wordt steeds zeldzamer. Slechts 1 op de 1.000 auto’s die in mei een kenteken ontvingen was uitgerust met twaalf cilinders. Bij de volledig nieuwe auto’s gaat het dan om supercars zoals de Aston Martin Vanquish, de Ferrari 12Cilindri, de Ferrari Purosangue en de Lamborghini Revuelto. In het luxe segment komen we een Rolls-Royce Ghost tegen en een flinke serie van de Mercedes-Benz S680, soms zelfs als ‘Guard’ met wat extra beschermingsmaatregelen.

Dit zijn natuurlijk allemaal zeer prijzige auto’s. Gelukkig zijn er ook een aantal exemplaren geregistreerd die vroeger ook in die klasse vielen, maar die ondertussen wat beter te betalen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Jaguar XJS, een Daimler Double Six, een Mercedes-Benz 600 SE of een BMW 850. Terug naar de topklasse van de jaren ’80 en ’90 dus, maar voor de wat kleinere portemonnee. Hoewel je voor onderhoud soms wel wat dieper in de buidel moet tasten, dat dan wel weer.

Toch iets meer ruimte op je bankrekening voor een leuke youngtimer met een V12? In mei was daar bij een aantal mensen wel sprake van, want die gingen voor een Ferrari twaalfcilinder: een blauwe 456 GT 2+2, een grijze 550 Maranello en driemaal een Testarossa. En het leuke is dat ook bij deze ‘roodhoofd’ werd gekozen voor een andere kleur dan het bekende Rosso Corsa. Twee in het wit (lang leve Miami Vice!) en eenmaal in het geel. Allemaal V12’s die het Nederlandse wagenpark weer een stukje mooier hebben gemaakt.

Michelotti, Vanden Plas of Geiger

Over de meest indrukwekkende klassieker die in mei op Nederlands kenteken is gekomen hoef je eigenlijk niet te discussiëren. Dat is duidelijk de Ferrari 375 Plus die we al eerder besproken hebben. Een legendarische en zeer waardevolle auto, met een carrosserie die ontworpen is door Pinin Farina.

Zo’n 178 andere klassiekers werden in mei voorzien van een vers klassiekerkenteken. We kijken kort naar drie exemplaren van drie compleet verschillende ontwerpers. Voor elk wat wils dus.

De eerste is een blauwe Talbot AV 105 Super Speed “Coupe des Alpes” uit 1933, met een carrosserie van Vanden Plas die gebaseerd was op de Talbots die in 1932 de Alpine Rally wonnen. In de eerste jaren werd dit exemplaar, met een 3-liter zescilinder, geregeld op het circuit gebruikt. Na een lang leven in het Verenigd Koninkrijk werd de auto in 2013 gekocht door een Amerikaan die de auto gedurende zes jaar zeer grondig liet restaureren in Engeland voordat de oversteek naar de VS werd gemaakt. In 2023 kwam de auto te koop en is sinds vorige maand dus op blauwe platen, in de handen van een echte klassiekerliefhebber.

Voor een compleet ander design gaan we naar een Fiat 1100 TV ‘Désirée’ uit 1957. Een zeer klein aantal Fiat 1100 TV’s (‘Turismo Veloce’) werd voorzien van een ‘Désirée’ body, gemaakt door Vignale en ontworpen door Giovanni Michelotti. De auto is haar gehele leven in Italië gebleven (waar anders), maar is nu gelukkig naar Nederland gekomen. Kunst op wielen, zo zouden sommigen dit omschrijven. Dus de kans is groot dat ze binnenkort zal verschijnen op een Concours d ‘Elegance.

Foto: Gallery Aaldering

De laatste naam die we noemden is Geiger. Friederich Geiger om precies te zijn, maar dat is een naam die velen niet zullen kennen. Deze ontwerper zat in een team dat onder leiding stond van iemand met een wat bekendere naam, Rudolf Uhlenhaut. Juist, we hebben het over de Mercedes-Benz 300 SL. En specifiek over een zwarte Roadster die nieuw geleverd werd in Algerije en die in de afgelopen jaren een uitgebreide restauratie heeft ondergaan. De auto stond een tijdje geleden te koop bij Gallery Aaldering, met een vraagprijs van 1,3 miljoen euro. Een stevig bedrag, maar ook deze valt in de categorie kunst op wielen. Heerlijk, ook het feit dat deze auto voorlopig in Nederland blijft.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen