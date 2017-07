Een getunede auto tunen: het kan

En je kan hem nog kopen ook.

We zijn allemaal wel bekend met Alpina. De firma van de heer Bovensiepen uit Buchloe heeft de afgelopen jaren de meest fijne auto’s op de weg gezet. Het recept is simpel: men neme een (al bijzonder fijne) BMW, voeg wat vermogen toe, iets exclusiever interieur en 20-spaaks lichtmetalen velgen. Maar zoals met veel goede recepten kun je het keer op keer toepassen.

Alpina heeft slechts drie keer een BMW Roadster aangepakt. De eerste was op basis van de BMW Z1, die men de Alpina Roadster Limited Edition noemde. Hiervan zijn er 66 gebouwd (waarvan 33 voor de Japanse markt). Zeldzame auto dus, want je hebt al gauw 150.000 euro nodig voor een mooi exemplaar. De tweede variant is de Alpina V8 Roadster, met de motor uit de B10 en diens automaat. De derde variant zie je op de foto’s: de Alpina Roadster S 3.4.

De basis voor de auto is uiteraard de BMW Z4 3.0i. Het is nog een klassieke Alpina, dus met een handgebouwde motor. De motoren van de huidige Alpina’s worden door BMW gebouwd naar Alpina-specificatie en direct in de fabriek gemonteerd. Alpina doet nu enkel de afwerking van de auto’s. Maar goed, de Roadster S heeft nog een ‘echt’ Alpina-blok.┬áDeze 3.4 liter grote zes-in-lijn levert standaard 305 pk en 362 Nm aan koppel. Goed voor een 0-100 sprint in 5,3 seconden en een topsnelheid van 265 km/u welke verhoogt kon worden naar 270 als je de hardtop monteerde.

Maar voor sommige is dat niet voldoende. Zoals bij dit exemplaar. De vorige eigenaar wilde zijn unieke auto nog iets unieker maken. Dat is gelukt, als we kijken naar de lijst met modificaties:

– Compressoropbouw door ESS Tuning in Noorwegen, maximaal vermogen ca. 400pk;

– Custom made schokdempers door onze nationale trots Reiger Racing Suspension in Hengelo Gld (de kracht achter vele Dakar- en WRC-successen). De dempers zijn voorzien van thermostatische compensatie, verstelbare low- en high-speed compressie en verstelbare rebound;

– Mov’it 380mm geperforeerde remschijven met 6-pots remklauwen voor;

– Recaro Pole Position kuipstoelen met stoelverwarming en Schroth ASM Autocontrol III driepuntsgordel;

– Drexler sperdifferentieel met 6% kortere eindoverbrenging;

– BMW Z4M-stuurwiel met stuurwielbediening (origineel Alpina-stuurwiel aanwezig);

– Verlichting van facelift;

– BMW Z4M-motorkap;

– BMW aero side skirts en diffuser.

Geen gekke bodykits, chromen spinners of krokodillenvederen bekleding, maar zorgvuldig uitgezochte upgrades om de auto net even af te maken. Maar dan vraag je je toch af: een Alpina tunen? Mag dat wel? Mocht je er mee zitten: koop hem vooral niet. Maar heb je 52.900 euro in je dashboardkastje liggen die op moeten, klik dan hier voor de advertentie.